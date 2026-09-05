Світоліна несподівано програла росіянці Калінскій у третьому колі US Open

Еліна Світоліна (9) не зуміла вийти в 1/8 фіналу US Open. Перша ракетка України поступилася у третьому колі "нейтральній" Анні Калінскій (19).

Гра тривала 1 годину 53 хвилини і завершилася з рахунком 3:6, 6:2, 3:6.

Поєдинок Світоліній зовсім не вдався. Від початку матчу не пішла перша подача (49% влучань у підсумку) плюс у довгих розіграшах, уміння терпіти в яких завжди було козирем українки, вона не могла знайти шлях до здобуття очка. У Калінскої теж далеко не все виходило, зокрема, було дуже багато подвійних помилок.

Однак проблема з першою подачею Еліни виявилася важливішою. У першій партії Світоліна взяла лише один свій гейм, і двух брейків у відповідь не вистачило – 3:6.

Надія зажевріла у другому сеті. Калінская перестала витримувати довгі перестрілки з задньої лінії й почала помилятися. Після рахунку 2:2 Еліна виграла усі 4 гейми й зрівняла рахунок за сетами – 6:2.

У вирішальній партії Світоліна першою зробила брейк і повела 3:2. І тут ми ніби знов повернулися у перший сет. Проблеми на подачі та в обмінах потужними ударами перетворили перевагу на поразку – 3:6.

За поєдинок Світоліна 4 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 14(!) помилок на подачі та 7 брейків.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Третє коло, 5 вересня

Еліна Світоліна (Україна) – Анна Калінская (-) 3:6, 6:2, 3:6

Суперниці зустрічалися вшосте, українка має чотири перемоги.

Найкращим результатом Світоліної на кортах Нью-Йорка є півфінал у 2019 році. Минулого сезону тенісистка не зуміла пройти перший раунд змагань.

Нагадаємо, що Марта Костюк (11) вийшла в 1/8 фіналу US Open, обігравши у третьому колі "нейтральну" Єкатерину Александрову (19).

Ще одна українка, Юлія Стародубцева (58), зіграє матч третього раунду проти другої ракетки світу з Казахстану Єлени Рибакіної 5 вересня.