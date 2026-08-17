Світоліна створила неймовірний камбек, відігравши 7 матч-пойнтів на шляху до третього кола в Цинциннаті

Еліна Світоліна (11) у надскладному протистоянні здолала чешку Терезу Валентову (64) у другому колі турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті.

Гра тривала 2 години 23 хвилини і завершилася з рахунком 3:6, 7:6(5), 6:0.

Попри швидкий брейк українки на старті першого сету, надалі події розвивалися не за сценарієм Світоліної. 19-річна Валентова впевненіше почувала себе в обміні ударами на задній лінії, тож миттєво вирівняла ситуацію й після рахунку 3:3 взяла три гейми поспіль – 3:6.

Коли ж за 1:2 у другій партії Еліна викликала на корт лікаря через проблеми з правим затейпованим гомілкостопом, здалося, що переломити хід гри одеситці буде вкрай важко. Світоліній все ж вдалося повести 4:3 з брейком, але тут же рахунок знову зрівнявся.

Далі хід боротьби визначив фірмовий незламний бойовий дух українки. У десятому та дванадцятому геймах Еліна на власних подачах відіграла 7(!) матч-пойнтів суперниці й таки зуміла перевести другий сет на тай-брейк. На ньому наша тенісистка поступалася 2:5 і все одно змогла взяти 5 розіграшів поспіль – 7:6(5).

Третій сет став формальністю. Світоліна безжально розгромила деморалізовану суперницю під нуль і пройшла до третього кола.

За поєдинок Еліна 6 разів подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 8 помилок на подачі та 5 брейків.

Огляд матчу

Cincinnati Open – WTA 1000

Цинциннаті, США, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Друге коло, 17 серпня

Еліна Світоліна (Україна) – Тереза Валентова (Чехія) 3:6, 7:6(5), 6:0

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Еліна зіграє проти китаянки Ван Сіюй (108).

Минулого сезону в Цинциннаті Світоліна не зуміла подолати бар'єр другого кола. Найкращим результатом Еліни на цьому турнірі є півфінал 2015 року.

Другою українкою, яка пробилася до третього кола з семи наших представниць на старті турніру в Цинциннаті, стала Марта Костюк (11).