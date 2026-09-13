Сабалєнка розтрощила ракетку після поразки у фіналі US Open

Перша ракетка світу Аріна Сабалєнко не змогла стримати емоції після поразки у фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу.

Вона програла представниці Казахстану Єлені Рибакіній (2) у трьох сетах. Після поєдинку "нейтральна" тенісистка спочатку кинула ракетку на корт, після чого розтрощила її.

Sabalenka needs a lesson in class. The millions of girls who admire her derseve better than this response to a loss.



Tennis is a sport of elegance and grace. Celebrate Rybakinas first major win. Or at least endure it. This is an embarrassment.



Just wait to break all your… pic.twitter.com/2t0duNjKvd — Jon Kalis (@jonkalis) September 13, 2026

Зазначимо, що на початку зустрічі білоруска також вибила м'яч у бік трибун, а пізніше ще один удар ледь не влучив в оператора. За таку поведінку Аріна отримала попередження.

Нагадаємо, що за підсумками американського "мейджора" Сабалєнка втратить лідерство у світовому рейтингу. Її випередить саме Рибакіна, яка виграла свій третій турнір серії Grand Slam.