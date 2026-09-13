Сабалєнка розтрощила ракетку після поразки у фіналі US Open
Аріна Сабалєнко
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Перша ракетка світу Аріна Сабалєнко не змогла стримати емоції після поразки у фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу.
Вона програла представниці Казахстану Єлені Рибакіній (2) у трьох сетах. Після поєдинку "нейтральна" тенісистка спочатку кинула ракетку на корт, після чого розтрощила її.
Зазначимо, що на початку зустрічі білоруска також вибила м'яч у бік трибун, а пізніше ще один удар ледь не влучив в оператора. За таку поведінку Аріна отримала попередження.
Нагадаємо, що за підсумками американського "мейджора" Сабалєнка втратить лідерство у світовому рейтингу. Її випередить саме Рибакіна, яка виграла свій третій турнір серії Grand Slam.