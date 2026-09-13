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Сабалєнка розтрощила ракетку після поразки у фіналі US Open

Денис Іваненко — 13 вересня 2026, 09:21
Сабалєнка розтрощила ракетку після поразки у фіналі US Open
Аріна Сабалєнко
Getty Images

Перша ракетка світу Аріна Сабалєнко не змогла стримати емоції після поразки у фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу.

Вона програла представниці Казахстану Єлені Рибакіній (2) у трьох сетах. Після поєдинку "нейтральна" тенісистка спочатку кинула ракетку на корт, після чого розтрощила її.

Зазначимо, що на початку зустрічі білоруска також вибила м'яч у бік трибун, а пізніше ще один удар ледь не влучив в оператора. За таку поведінку Аріна отримала попередження.

Нагадаємо, що за підсумками американського "мейджора" Сабалєнка втратить лідерство у світовому рейтингу. Її випередить саме Рибакіна, яка виграла свій третій турнір серії Grand Slam.

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