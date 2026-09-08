Історичний успіх України: Костюк доєдналась до Світоліної та вперше в кар'єрі потрапила до першої десятки рейтингу WTA

24-річна українська тенісистка Марта Костюк вперше в кар'єрі увійде до 10 найкращих тенісисток світу в рейтингу WTA.

Попри поразку від Лінди Носкової в 1/8 фіналу US Open-2026 Костюк стане недосяжною для головних конкуренток (Сорани Кирсті та Іви Йович та Наомі Осака), які свої матчі також програли на цій стадії змагань американського мейджора.

В оновленому рейтингу, який WTA опублікує в понеділок, 14 вересня, Костюк посідатиме найвищу в кар'єрі 10 позицію з 3980-ма очками.

Отже, уперше в історії в топ-10 світового рейтингу будуть одразу дві українські тенісистки – Марта Костюк і Еліна Світоліна. Перша ракетка України наразі посідає сьоме місце, а за підсумками US Open не опуститься нижче за восьмий рядок.

Відзначимо, обидві українські прими зберігають високі шанси завершити рік у топ-10. З огляду на те, що Світоліна восени 2025 достроково завершила сезон, а Костюк зіграла невдало азійську серію, захищати знадобиться незначну кількість очок.

Відзначимо, Світоліна провела в топ-10 рейтингу WTA понад 250 тижнів, її найвища позиція – 3 сходинка восени 2017 року.

У Чемпіонській гонці, в якій враховуються рейтингові очки, набрані тільки у поточному сезоні, Світоліна йде шостою, а Костюк – дев'ятою. Вісім найкращих тенісисток у листопаді виступлять на Підсумковому турнірі в американському Індіан-Веллсі. Цей турнір Еліна вигравала у 2018 році.

Двоє представників України у чільній десятці світового рейтингу – це абсолютний рекорд вітчизняного тенісу. Чоловікам наразі таке досягнення не підкорювалось. Єдиним українським тенісистом у першій десятці ATP залишається киянин Андрій Медведєв, який у 1994-му (16 травня) був четвертою ракеткою світу. Найближче до Медведєва підбирався інший киянин, Олександр Долгополов, найкращий рейтинг якого – 13-та сходинка (16 січня 2012 року).