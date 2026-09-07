Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Припускаю, це через неспортивні причини, – Олійникова повідомила, що не зіграє у фіналі КБДК

Станіслав Матусевич — 7 вересня 2026, 16:05
Припускаю, це через неспортивні причини, – Олійникова повідомила, що не зіграє у фіналі КБДК
Олександра Олійникова
Getty images

Українська тенісистка Олександра Олійникова повідомила, що не виступить у складі збірної України у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг, попри її включення до попередньої заявки.

Слова спортсменки наводить Sport.ua.

"На жаль, я не зіграю у фінальній частині КБДК. Після поразки в другому колі на US Open мені повідомили, що буде здійснено заміну. Я вважаю, що за результатами хардового сезону, північноамериканської серії, я показала себе гарно для третього номера. І в мене є певні припущення, що ця заміна має неспортивні причини.

Для мене, якщо я приїжджаю грати за команду, це означає, що я маю бути ефективною в цій команді. Але зараз, якщо вам цікаво, вже після всього, що відбулося, після моїх доволі обговорюваних публікацій, я не знаю, чи впливає на це моя активна позиція загалом. Тому що я відчуваю дещо напружене й дивне ставлення до себе. Не від кожної людини, але з боку багатьох – хоча воно й не озвучується прямо", – сказала Олійникова.

Нагадаємо, що у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг візьмуть участь вісім найкращих жіночих тенісних збірних світу. З 22 по 27 вересня вони визначать переможця за олімпійською системою. Минулого сезону українки дійшли до півфіналу КБДК, де поступилися майбутнім чемпіонкам італійкам.

У чвертьфіналі 24 вересня команда України зіграє проти Бельгії. Наразі невідомо, хто замінить Олександру Олійникову у складі нашої збірної.

Читайте також :
Фото Колонка Питань багато, відповідей немає: що не так із заявкою збірної України на КБДК
Кубок Біллі Джин Кінг Олександра Олійникова Жіноча збірна України з тенісу

Кубок Біллі Джин Кінг

Питань багато, відповідей немає: що не так із заявкою збірної України на КБДК
Марченко відреагував на відсутність Надії Кіченок та Снігур у заявці на чвертьфінал Кубку Біллі Джин Кінг
Визначено попередні заявки збірних України та Бельгії на чвертьфінал Кубку Біллі Джин Кінг
Визначився розклад матчів збірної України в фіналі Кубку Біллі Джин Кінг
Збірна України дізналася суперника у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг

Останні новини