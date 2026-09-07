Припускаю, це через неспортивні причини, – Олійникова повідомила, що не зіграє у фіналі КБДК

Українська тенісистка Олександра Олійникова повідомила, що не виступить у складі збірної України у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг, попри її включення до попередньої заявки.

Слова спортсменки наводить Sport.ua.

"На жаль, я не зіграю у фінальній частині КБДК. Після поразки в другому колі на US Open мені повідомили, що буде здійснено заміну. Я вважаю, що за результатами хардового сезону, північноамериканської серії, я показала себе гарно для третього номера. І в мене є певні припущення, що ця заміна має неспортивні причини. Для мене, якщо я приїжджаю грати за команду, це означає, що я маю бути ефективною в цій команді. Але зараз, якщо вам цікаво, вже після всього, що відбулося, після моїх доволі обговорюваних публікацій, я не знаю, чи впливає на це моя активна позиція загалом. Тому що я відчуваю дещо напружене й дивне ставлення до себе. Не від кожної людини, але з боку багатьох – хоча воно й не озвучується прямо", – сказала Олійникова.

Нагадаємо, що у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг візьмуть участь вісім найкращих жіночих тенісних збірних світу. З 22 по 27 вересня вони визначать переможця за олімпійською системою. Минулого сезону українки дійшли до півфіналу КБДК, де поступилися майбутнім чемпіонкам італійкам.

У чвертьфіналі 24 вересня команда України зіграє проти Бельгії. Наразі невідомо, хто замінить Олександру Олійникову у складі нашої збірної.