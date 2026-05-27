На кону стоїть пропозиція: Стародубцева розповіла про парі, яке заключила зі своїм хлопцем

Богдан Войченко — 27 травня 2026, 22:35
Українська тенісистка Юлія Стародубцева продовжує запалювати на Ролан Гаррос не лише на корті, а й за його межами.

Після гучної перемоги над другою ракеткою світу Єленою Рибакіною українка видала один із найкумедніших моментів турніру під час післяматчевої пресконференції.

Журналіст поцікавився, як виглядає тренерський штаб Стародубцевої, нагадавши, що кілька років тому вона працювала разом зі своїм хлопцем.

І тут Юлія не стрималася:

"Мій хлопець мій тренер. Він сказав, що якщо я проб'юся в топ-50, то зробить мені пропозицію. Він тепер лякається. Я наближаюся".

Після цих слів у залі вибухнули сміхом, а сама українка лише усміхнулася.

І жарти тут цілком доречні, адже Стародубцева вже максимально близька до виконання цієї умови — наразі українка посідає 55-те місце у світовому рейтингу.

Нагадаємо, у другому колі Ролан Гаррос Юлія створила одну з головних сенсацій турніру, здолавши Єлену Рибакіну у драматичному матчі (3:6, 6:1, 7:6(4)).

У наступному колі змагань Стародубцева зіграє проти Ван Сіюй (148, Китай).

