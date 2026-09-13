Рибакіна обіграла Сабалєнку і стала чемпіонкою US Open

Представниця Казахстану Єлена Рибакіна (2) обіграла "нейтральну" лідерку світового рейтингу Аріну Сабалєнку і стала переможницею US Open серед жінок.

Поєдинок тривав 2 години 23 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 5:7, 6:2.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Фінал, 12 вересня

Єлена Рибакіна (США) – Аріна Сабалєнка (-) 6:4, 5:7, 6:2

Тенісистки зустрічалися ввісімнадцяте, казахстанка здобула восьму перемогу.

Рибакіна вперше здобула титул на американському мейджорі, до цього вона тріумфувала на Вімблдоні-2022 та Australian Open-2026. У січні в Мельбурні у вирішальному матчі Єлена також обіграла Сабалєнку.

Рибакіна стала другою в історії тенісисткою, яка перемогла лідерку світового рейтингу в більш ніж одному фіналі турнірів Grand Slam за сезон. Першою була Штеффі Граф у 1995 році.

Незалежно від результату фінального матчу US Open, з наступного тижня Рибакіна гарантовано дебютувала у статусі першої ракетки світу.

Зазначимо, що у 2024-му та 2025-му роках Відкриту першість США вигравала саме Сабалєнка.

Нагадаємо, що у чоловічому одиночному фіналі US Open 13 вересня зустрінуться німець Александр Звєрєв та американець Бен Шелтон.