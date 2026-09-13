Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Рибакіна обіграла Сабалєнку і стала чемпіонкою US Open

Станіслав Матусевич — 13 вересня 2026, 01:48
Рибакіна обіграла Сабалєнку і стала чемпіонкою US Open
Єлена Рибакіна
Getty images

Представниця Казахстану Єлена Рибакіна (2) обіграла "нейтральну" лідерку світового рейтингу Аріну Сабалєнку і стала переможницею US Open серед жінок.

Поєдинок тривав 2 години 23 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 5:7, 6:2.

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $54,000,000
Фінал, 12 вересня

Єлена Рибакіна (США) – Аріна Сабалєнка (-) 6:4, 5:7, 6:2

Тенісистки зустрічалися ввісімнадцяте, казахстанка здобула восьму перемогу.

Рибакіна вперше здобула титул на американському мейджорі, до цього вона тріумфувала на Вімблдоні-2022 та Australian Open-2026. У січні в Мельбурні у вирішальному матчі Єлена також обіграла Сабалєнку.

Рибакіна стала другою в історії тенісисткою, яка перемогла лідерку світового рейтингу в більш ніж одному фіналі турнірів Grand Slam за сезон. Першою була Штеффі Граф у 1995 році.

Незалежно від результату фінального матчу US Open, з наступного тижня Рибакіна гарантовано дебютувала у статусі першої ракетки світу.

Читайте також :
Пояснюємо Усе про рейтинги WTA та ATP: коли з'явилися, як змінювалися та формуються сьогодні

Зазначимо, що у 2024-му та 2025-му роках Відкриту першість США вигравала саме Сабалєнка.

Нагадаємо, що у чоловічому одиночному фіналі US Open 13 вересня зустрінуться німець Александр Звєрєв та американець Бен Шелтон.

US Open Єлєна Рибакіна Аріна Сабалєнка

US Open

Визначилися чемпіони чоловічого парного розряду US Open
Шелтон – про вихід у дебютний фінал US Open: Радий за свою команду більше, ніж за себе
Синякова встановила унікальне досягнення в парному тенісі
В американському дербі визначився другий фіналіст US Open
Фінал US Open Сабалєнка – Рибакіна: принципове протистояння двох перших ракеток світу

Останні новини