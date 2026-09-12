Шелтон – про вихід у дебютний фінал US Open: Радий за свою команду більше, ніж за себе

Америrанський тенісист Бен Шелтон поділився емоціями від свого дебютного виходу до фіналу турніру Grand Slam, який стався на нинішньому US Open.

Слова спортсмена наводить Великий теніс України.

"Це неймовірно – опинитися в такій ситуації. Я дуже радий насамперед за свою команду, навіть більше, ніж за себе, тому що поруч зі мною багато людей, які проводять зі мною дуже багато часу, присвячують своє життя моєму прогресу, моєму розвитку і моєму тенісу. Тому зараз я дуже щасливий саме за команду. Але, звісно, ми ще не закінчили. Робота не завершена. Я дуже радий, що матиму ще одну можливість вийти на корт у неділю і показати свій найкращий теніс", – сказав Шелтон.

Бен є першим темношкірим тенісистом у фіналі US Open із 1972 року й може стати першим таким чемпіоном із 1968-го.

"Для мене весь турнір на цьому етапі – вже незвідана територія. Я опиняюся в ситуаціях, у яких ніколи раніше не був. Перемагаю гравців, яких раніше ніколи не обігрував. І я просто радий можливості викласти все на стіл, ризикнути всім. Так, я можу думати про те, наскільки це крутий момент і за що саме я граю. Але зрештою я просто тут, у Нью-Йорку, зі своєю командою, зі своїми хлопцями, трохи граю в теніс. І мені досить добре вдається трохи зменшувати масштаб моменту в голові. У мене чудові люди поруч, які допомагають мені залишатися приземленим, зосередженим і скромним. Я хочу цінувати такі моменти й не сприймати їх як належне".

У фінальному матчі US Open 13 вересня Шелтон зустрінеться з другою ракеткою світу, першим сіяним німцем Александром Звєрєвим.

На день раніше відбудеться вирішальна гра серед жінок, анонс поєдинку двох лідерок рейтингу доступний на сайті Чемпіон.