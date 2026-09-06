Стародубцева дала бій Рибакіній, але поступилася у третьому колі US Open

Юлія Стародубцева (58) не зуміла обіграти другу ракетку світу Єлену Рибакіну з Казахстану у третьому колі US Open.

Гра тривала 1 годину 53 хвилини і завершилася з рахунком 6:7(6), 3:6.

На початку поєдинку боротьба велася виключно на подачах Стародубцевої, однак українці вдавалося забирати свої гейми. За рахунку 4:4 Юлії вдалося спіймати суперницю на локальному спаді та зробити несподіваний брейк. На жаль, подати на сет у нашої тенісистки не вийшло.

На тай-брейку йшла рівна гра, Стародубцева першою дісталася до сет-пойнту – 6:5, та все ж три наступні розіграші разом із партією забрала Рибакіна.

Другий сет казахстанка розпочала впевнено й повела 4:1 з двома брейками. Один з них українці вдалося відіграти та скоротити розрив до мінімального, проте вирівняти становище уже не вдалося – 3:6.

За поєдинок Стародубцева 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 2 брейки. Її суперниця виконала 12 ейсів, зробила 1 помилку на подачі та 4 брейки.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Третє коло, 6 вересня

Юлія Стародубцева (Україна) – Єлена Рибакіна (Казахстан) 6:7(6), 3:6

Суперниці зустрічалися вдруге, у другому колі Ролан Гаррос-2026 сенсаційну перемогу здобула українка.

Стародубцева втретє виступила в основній сітці US Open і вперше пройшла далі стартового раунду.

В одиночному розряді Відкритої першості США єдиною українкою залишилася Марта Костюк (11). 6 вересня киянка зустрічатиметься в матчі 1/8 фіналу з чешкою Ліндою Носковою (6). Анонс поєдинку доступний на сайті Чемпіон.