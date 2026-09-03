Світоліна слідом за Костюк вийшла у третє коло US Open

Еліна Світоліна (9) вийшла у третє коло US Open після непростої перемоги у другому раунді над австралійкою Маєю Джойнт (72).

Гра тривала 2 години 8 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:7(6), 6:4.

Реклама:

Старт зустрічі вийшов для Світоліної дуже впевненим. Українка добре увійшла в матч, повела 4:0 і надалі в обміні брейками взяла перший сет – 6:2.

А у другій партії Джойнт раптом почала влучати в корт. Австралійка двічі виходила вперед з брейком і за рахунку 4:5 намагалася подати на сет, але невдало. Еліна зуміла вирівняти ситуацію й на тай-брейку мала матч-пойнт за 6:5, однак програла три розіграші поспіль, і з ними сет – 6:7(6).

На третю партію Світолна, здавалося, повністю зібралася й почала перегравати суперницю. І все ж без проблем не обійшлося й тут. Перевага у два брейки скоротилася до одного – 4:3, а на наступній власній подачі Джойнт відіграла ще три матч-пойнти одеситки. У вирішальний момент Еліна безпомилково відподавала, зафіксувавши вихід у третє коло – 6:4.

За поєдинок Світоліна 4 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 8 брейків. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 6 помилок на подачі та 5 брейків.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Друге коло, 3 вересня

Еліна Світоліна (Україна) – Мая Джойнт (Австралія) 6:2, 6:7(6), 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань українка зіграє проти Анни Калінскої (23, -).

Найкращим результатом Світоліної на кортах Нью-Йорка є півфінал у 2019 році. Минулого сезону тенісистка не зуміла пройти перший раунд змагань.

Нагадаємо, що трохи раніше Марта Костюк (11) вийшла у третє коло US Open. Інші українки Олександра Олійникова (46) і Юлія Стародубцева (58) свої матчі другого раунду змагань проведуть 3 вересня.

На старті американського мейджору Світоліна розгромила аргентинку Солану Сьєрру (91).