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Суперкамбек від олімпійської чемпіонки: Чжен Ціньвень пробилася в 1/8 фіналу US Open

Станіслав Матусевич — 5 вересня 2026, 20:58
Суперкамбек від олімпійської чемпіонки: Чжен Ціньвень пробилася в 1/8 фіналу US Open
Чжен Ціньвень
Getty Images

Олімпійська чемпіонка Парижа китаянка Чжен Ціньвень (121) створила фантастичний камбек у третьому колі US Open у матчі проти американки Медісон Кіз (24).

Гра тривала 2 години 29 хвилин і завершилася з рахунком 1:6, 7:6(3), 7:5.

У вирішальній партії Чжен поступалася – 0:5, однак зуміла виграти сім геймів поспіль, при цьому ліквідувавши матч-пойнт, і оформила перемогу.

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $54,000,000
Третє коло, 5 вересня

Чжен Ціньвень (Китай) – Медісон Кіз (США) 1:6, 7:6(3), 7:5

Тенісистки зустрічалися втретє, китаянка здобула дві перемоги. В 1/8 фіналу Чжен зіграє проти сильнішої в матчі між Ігою Швьонтек (8, Польща) та Марі Боузковою (26, Чехія).

Нагадаємо, що десята ракетка світу американка Аманда Анісімова поступилася у третьому колі US Open австрійці Анастасії Потаповій (25), чим відкрила дорогу Марті Костюк до топ-10 рейтингу WTA.

US Open Медісон Кіз Чжен Ціньвень

US Open

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