Усик — Ф'юрі: ОНЛАЙН (оновлюється)

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF, українець Олександр Усик проведе об'єднавчий бій проти володаря титулу WBC, британця Тайсона Ф'юрі.

На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в найпрестижнішому дивізіоні.

Поєдинок запланований на ніч з 18 на 19 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Орієнтовний початок — 1:00 за київським часом.

Наш сайт розпочинає текстовий онлайн тижня бою, з ексклюзивними новинами та інтерв'ю з місця подій від Максима Розенка.

Читайте також : Квитки на бій Усика коштують понад півтора мільйона гривень

День бою

Преліми (бої, що відбуваються до основного поєдинку, - прим.) розпочнуться о 17:00 за київським часом, а андеркард стартує о 19:00.

Андеркард бою Усик — Ф'юрі

Джей Опетая (Аввстралія) — Майріс Брієдіс (Латвія) — бій за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF у важкій вазі

Джо Кордіна (Вельс) — Ентоні Какаче (Північна Ірландія) — перемога Какаче технічним нокаутом у восьмому раунді

Френк Санчес (США) — Агіт Кабаєл (Німеччина) — перемога Кабаєла нокаутом у сьомому раунді

Мозес Ітаума (Англія) — Ілля Мезенцев (Німеччина) — перемога Ітауми нокаутом у другому раунді.

Сергій Ковальов (США/Росія) — Робін Сафар (США/Швеція) — перемога Сафара одноголосним рішенням суддів.

Марк Чемберлен (Англія) — Джошуа Вахаб (Гана) — перемога Чемберлена в 1 раунді.

Девід Ньїка (Австралія) — Міхаель Зайтц (Німеччина) — перемога Ньїки нокаутом у 4 раунді.

Даніель Лапін (Україна) — Октавіо Пудівітр (Португалія) — нокаут у першому раунді в бою за вакантний титул чемпіона за версіє WBA Intercontinental у напівважкій вазі.

Айзек Лоу (Англія) — Хассібула Ахмаді (Афганістан) — перемога Лоу рішенням судді.

Олександр Усик тим часом готується до поєдинку. Тейпують руки українському боксеру.

Володимир Кличко став експертом закордонного етеру напередодні головного бою андеркарду між Майрісом Брієдісом та Джеєм Опетаю. Колишній український чемпіон світу не розкрив секретів Усика, однак запевнив, що Олександр знає, що робити.

Неймар, який раніше заявив про підтримку Ф'юрі, прибув на арену.

Рефері зупиняє поєдинок у восьмому раунді! Какаче здобуває титул IBF у напівлегкій вазі.

SCENES IN RIYADH.



Anthony Cacace win a MAJOR upset 😮



🏆 #FuryUsyk PPV | LIVE NOW | https://t.co/spISUpN7zN pic.twitter.com/oHBohQp2ak — Top Rank Boxing (@trboxing) May 18, 2024

Тейпування проводять "Циганського королю". Ми все ближче до головної події!

Легендарний Евандер Холіфілд побажав удачі Олександру Усику напередодні бою.

Evander Holyfield wishing Oleksandr Usyk luck ❤️ pic.twitter.com/TYKbae1IMB — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) May 18, 2024

До головного бою сторіччя залишилося всього два поєдинки андеркарду!

Тайсон Ф'юрі вже на арені. Британець підготував переможну сигару, але чи знадобиться вона йому?

Tyson Fury already has his victory cigar ready 👀



(via @Queensberry) pic.twitter.com/61FYiwVlce — ESPN Ringside (@ESPNRingside) May 18, 2024

А тим часом на арену прибувають світові зірки. Кріштіану Роналду та Ентоні Джошуа вже розташувалися на своїх місцях.

Усик прибув на арену!

Український чемпіон відправляється на арену.

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Леннокс Льюїс поділився очікуваннями від бою та згадав війну в Україні.

Українець Даніель Лапін нокаутував Октавіо Пудівірта в бою за вакантний титул чемпіона WBA Intercontinental у напівважкій вазі.

Ексфутболіст і головний тренер збірної України з футболу, а нині президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прибув до Саудівської Аравії особисто підтримати Олександра Усика.

Сьогоднішній бій відвідає 5-разовий володар Золотого м'яча, форвард Аль-Насра, Крішітану Роналду. Сидітиме він поруч із колишнім чемпіоном світу, який двічі поступився Усику — Ентоні Джошуа.

Cristiano Ronaldo & Anthony Joshua set to be front row for #FuryUsyk 😮‍💨 pic.twitter.com/Up8ZqNjUuw — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) May 18, 2024

Тиждень бою

17 травня

Відбулося зважування та фінальна битва поглядів, під час якої Ф'юрі спробував штурхнути Усика. Український чемпіон виявився набагато легшим за британського.

Тайсон Ф'юрі — 118,8 кг;

Олександр Усик — 105,9 кг.

Цікаво, що українець додав понад 5 кг порівняно з останнім поєдинком із Даніелем Дюбуа. Тоді вага українського чемпіона становила 100,2 кг. Своєю чергою, Ф'юрі відчутно скинув вагу порівняно з поєдинком проти Френсіса Нганну. Ваги перед боєм з Усиком зафіксували 118,8 кг проти 126 перед боєм з камерунцем.

Через кілька годин стало відомо, що Майкл Баффер помилився, оголошуючи вагу українського боксера. За інформацією журналіста Майкла Бенсона, Усик важив 101,2 кг.

Британські ЗМІ повідомляють, що Тайсон Ф'юрі пожертвує Україні понад 1 мільйон доларів після бою з Усиком.

За інформацією Чемпіона бій Усик — Ф'юрі відвідає легенда світового боксу, ексчемпіон світу Володимир Кличко.

16 травня

Ф'юрі знову вирішив влаштувати шоу та уникав зорового контакту з Усиком під час традиційної битви поглядів.

Легендарний футболіст Златан Ібрагімович розповів, кого підтримує в протистоянні Усик — Ф'юрі.

Журналіст Любомир Луканюк дав несподіваний прогноз на бій Усик — Ф'юрі.

Перша українка на Евересті Ірина Галай поділилася очікуваннями від поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу та висловила занепокоєння в справедливому результаті.

Після відкритого тренування команда Усика поскаржилася на покриття рингу.

15 травня

Українські футболісти Михайло Мудрик та Віталій Миколенко дали коментар з приводу прийдешнього бою та розповіли, хто візьме гору у двобої.

Національний реєстр рекордів України, який очолює легендарний вітчизняний спортивний журналіст та телеведучий Валентин Щербачов, буде уважно стежити за боєм Усик — Тайсон Ф’юрі та навіть готує сюрприз для українського боксера та його промоутера Олександра Красюка.

Усик відреагував на сутичку його команди з батьком Тайсона Ф'юрі.

Тимчасовий чемпіон світу в першій середній вазі Сергій Богачук розповів, чому хоче побачити нокаут у виконанні Усика, як Ф'юрі спробує перемогти українця та чи доведеться Олександру доводити щось у разі перемоги. Прогноз Сергія на бій виявився однозначним.

Лікар сімейної медицини Катерина Толстікова, яка протягом багатьох років як лікар-дієтолог співпрацює з боксерами Олександром Усиком, розповіла Чемпіону про нюанси та результати співпраці з Усиком.

14 травня

Під час прибуття боксерів Олександр Усик подякував уболівальникам та відзначив українських військових.

Ф'юрі заявив, що йому вдалося залізти в голову Усику напередодні бою.

Український боксер розповів, чим пожертвував заради об'єднавчого поєдинку.

Визначився рефері бою. Ним став американець Марк Нельсон, який відпрацював у 988 боях. Однак він не був суддею на боях Усика чи Ф'юрі.

Легендарний Майк Тайсон дав прогноз на бій року.

Олександр Усик прокоментував значну перевагу Тайсона Ф'юрі в габаритах, після чого з'явилася інформація, що британець боксуватиме з найменшою вагою в кар'єрі.

Журналісти змогли потрапити на тренувальний табір українця напередодні бою та показати, як Усик готувався до поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі отримають рекордні гонорари за бій. На двох боксери зароблять понад 100 млн доларів.

13 травня

Також Тайсон Ф'юрі відзначив майстерність Усика та заявив, що Олександр кращий за Володимира Кличка.

Джон Ф’юрі вдарив головою одного з членів команди Олександра Усика, а саме Станіслава Степчука, та отримав розсічення. Після інциденту Тайсон жорстко прокоментував поведінку свого батька.

Український боксер висловив своє невдоволення поведінкою Ф'юрі-старшого.

Ф'юрі прибув до Саудівської Аравії більш ніж за два тижні до бою та встиг зробити кілька притаманних собі заяв.

"Що станеться в першому раунді? Побачите, як Кролик тікає. Тікай, Кролику, тікай. І я буду бам-бам-бам, буду тим, хто зробить пиріг з кролятини. Але він може й піти агресивно на мене. Хто знає? Це бокс. Дізнаємося 18 травня", — сказав Ф’юрі.

Український чемпіон зі своєю командою прибув на місце події за 8 днів до бою.

***

Що треба знати про бій

Бій відбудеться на арені Кінгдом, яка здатна вмістити 26 тисяч уболівальників;

Поєдинок мав відбутися 19 лютого цього року, однак британець відклав поєдинок, посилаючись на травму, яку отримав у тренувальному таборі;

Як стало відомо за два тижні до бою, у контракті передбачено реванш, який заплановано на жовтень 2024 року;

Також відомо, що IBF позбавить титулу переможця найближчим після бою часом, оскільки 1 червня має відбутися чемпіонський поєдинок за версією організації між обов'язковим претендентом, хорватом Хрговичем і британцем Дюбуа. (За правилами більшості організацій чемпіон раз на 12 місяців має вийти на захист титулу проти обов'язкового претендента, який визначається рейтингом. – ред.). Тож, через перенесення бою, боксери не зможуть вийти на захист у червні;

Для українця це буде 4-й захист чемпіонських поясів, які він виборов у бою проти іншого британця Ентоні Джошуа у 2021 році. Спочатку український боксер переміг у реванші Джошуа, після чого нокаутував Деніеля Дюбуа;