Богачук розповів, як Ф'юрі спробує перемогти Усика

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) вважає, що володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) буде діяти хитро в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкому дивізіоні проти Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це Богачук розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Незручність в тому, що Ф'юрі сам по собі дуже нестандартний. Він раніше важив більше, зараз підготувався, скинув вагу, став кращим, а взагалі він був таким кабанчиком і добре боксував на швидкість, у нього була хороша реакція. Своїми габаритами він ніби повинен йти, давити, ламати, а він примудряється ще з дистанції працювати, ухилятися, добре працювати над захистом.

Він дуже незручний боксер, це єдине, з чим Усику буде некомфортно. І якщо в нього буде тактика — йти на Усика і зламати завдяки габаритам, то я вважаю, що це Олександру тільки на руку, бо всі попередні його опоненти так робили, але він всіх перемагав. І я думаю, якщо саме такою буде тактика Тайсона, то в нього нічого не вийде. Він буде хитро діяти, обманювати, давити, це може стати для Усика дискомфортом", — розповів Богачук.

Напередодні промоутер Усика Олександр Красюк відреагував на конфлікт із командою Ф'юрі, в якому батько британського боксера вдарив головою одного з членів команди українця та отримав розсічення.

Бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.