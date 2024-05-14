Усик та Ф'юрі отримають рекордні гонорари за бій — понад 100 мільйонів

Уже найближчої суботи, з 18 на 19 травня, відбудеться довгоочікуваний бій за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі.

Уперше в історії дивізіону на кону стоятимуть усі чотири чемпіонські титули провідних світових боксерських організацій — WBC, WBA, IBF і WBO. Мільйони фанів боксу бажають побачити цю розмову чоловіків за допомогою жестів.

Відповідають статусу поєдинку і гонорари боксерів. За інформацією Чемпіона, Тайсон Ф’юрі отримає за вихід в ринг 69 мільйонів доларів (55 мільйонів фунтів). Усик — 34 мільйони доларів. На двох боксери зароблять 103 мільйони доларів і це рекордні гонорари в професійній боксерськім кар'єрі обох боксерів. Мало того, це рекордний гонорар в історії українського професійного боксу. Навіть брати Клички, які десятиріччя домінували в хевівейті, не вийшли на такий рівень доходів.

Ще одна перевага контракту на бій — боксери отримають гарантовані гонорари. Простіше — українця і британця не хвилює, які будуть результати продажу телетрансляції цього бою в форматі pay-per-view (для зірок боксу звичайна практика отримати відсоток від продажу PPV). Усе це стало можливим завдяки ціновій політиці організаторів боксерського вечора, які внаслідок таких подій привертають інтерес всього світу до Саудівської Аравії.

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Зазначу, що в контракті на бій прописано матч-реванш в незалежності від результату поєдинку, який також планується провести в Саудівської Аравії восени цього року.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення, Усик витратив понад мільйон доларів на ЗСУ.

Наш сайт веде текстовий онлайн тижня бою. Також наш Максим Розенко працює з місця подій.