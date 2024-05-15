Лікар-дієтолог Усика: Зараз біологічний вік Олександра — 22 роки

Лікар сімейної медицини Катерина Толстікова протягом багатьох років як лікар-дієтолог співпрацює з боксерами Олександром Усиком та Василем Ломаченком, бійцем ММА Ярославом Амосовим, легкоатлеткою Мариною Бех-Романчук, тенісисткою Катаріною Завацькою та з футбольною командою Української Прем'єр-ліги ковалівським Колосом. Максим Розенко розпитав Толстікову про нюанси та результати співпраці з Усиком, попросив оцінити біологічний та метаболічний вік його організму та з’ясував, чим професійні спортсмени вигідно відрізняються від зірок вітчизняного шоубізнесу.

Максимальна вага Усика

— Пані Катерино, з Усиком ви вже працюєте близько 5 років. Скільки разів за цей час бачилися особисто?

— Перші роки ми бачились частіше. Я приїжджала до тренувального табору Олександра, коли він його проводив в Україні. В будь-якому випадку я його бачила більше разів ніж будь-якого іншого спортсмена, з яким співпрацюю.

— Чи Усик дивував?

— Мені завжди імпонувала його дисциплінованість. Всі мої лікарські рекомендації виконувалися. Мені взагалі комфортно працювати з професійними спортсменами саме через цю рису. Їх тренувальні процеси налаштовані, у них є свої структуровані команди. Професійні спортсмени вигідно відрізняються від політиків та представників шоубізнесу, з якими я теж працюю, в плані дисципліни. У двох останніх категорій з нею не дуже. Стосовно Усика, я більше спілкуюсь з директором його команди Сергієм Лапіним.

Читайте також : На допомогу Україні Усик витратив понад мільйон доларів

— Як змінився раціон Олександра після його переходу в суперважку вагову категорію?

— Я все розраховувала таким чином, щоб були закриті всі дефіцити не лише за допомогою препаратів та вітамінів, але й саме завдяки харчуванню. Адже це дуже важливо, оскільки таким чином вирівнюється харчова поведінка. У людини змінюються смакові вподобання. Коли ми почали працювати, в Олександра був раціон іншої калорійності. По-іншому підтримувалася вага та енергійність. Зараз, у суперважкій вазі нам потрібно, щоб вага збільшувалася не лише за рахунок жирової тканини, оскільки при жировій тканині виникають ризики запалення. Тож проводимо роботу, щоб набрати вагу, але щоб при цьому жирова тканина не нашкодила здоров’ю. Професійний спорт - це, м’яко кажучи, не дуже корисно для здоров’я. Коли ми почали співпрацю, деякі аналізи Олександра були не на еталонному рівні, тож довелося багато чого змінювати.

— Скільки Усик важив в "громадському" житті у 2019 році та скільки важить зараз?

— Я завжди говорю професійним спортсменам, що робота повинна проводитися не тільки в тренувальному таборі, але й у паузах між боями. Оскільки це той фундамент, який дає організму можливість безперебійно працювати й надалі. Це дуже важливо. На жаль, багато спортсменів вийшли з радянських шкіл і продовжують використовувати абсолютно застарілі методи: крапельниці, харчування, які не відповідали підтриманню здоров’я в міжсезонний період. У підсумку в них були гойдалки.

— Усика це теж стосувалося?

— Гарний показник того, що все працює — аналізи в міжсезонний період. Якщо з ними все добре, то людина працює системно. У Олександра з аналізами в паузі між боями все гаразд. Коли ми почали працювати Усик важив близько 92-93 кг. На той час мали місце надмірні фізичні навантаження і вага Олександра знижувалася. Зараз цієї проблеми не існує. Усик важить понад 100 кг. Вага тримається протягом всієї підготовки. Це означає, що все прораховано правильно. Їжа збалансована. Під час інтенсивних тренувань Олександр не втрачає найважливіше — м’язову тканину. Це впливає на суглоби та здоров’я всього організму в цілому. В хід йде глікоген та жирова тканина. В підсумку за ці 5 років зараз ми маємо максимальну вагу, яку ви зможете побачити на церемонії зважування перед боєм.

— Олександру зараз 37 років. А який його біологічний вік? Наскільки у нього зношений організм? Скільки він ще зможе пройти тренувальних таборів та боїв, де фізичні навантаження на межі людських можливостей?

— Я дивлюсь на показники його аналізів. Там немає запалень, які призводять до хронічних захворювань та виснаження організму. Зараз його організм виглядає набагато молодшим, ніж на 37 років і може працювати на цьому рівні ще достатньо довгий час. Прилади показують його біологічний та метаболічний вік на рівні 22 років.

— Які зміни в раціоні харчування між 32-річним Усиком та 37-річним?

— Все залежить від інтенсивності фізичних навантажень та мети по вазі. Коли Олександр перейшов у надважку вагу, змінилися межі калорійності. Вони досить високі. Лише в цьому різниця. Була проведена ювелірна робота в раціоні харчування — додалися певні інгредієнти, але не було кардинальної зміни раціону.

— Як відрізняється раціон харчування Усика під час тренувального табору та в паузі між боями?

— Будь-яка людина у відпустці хоче поїсти щось смачне. Для людини це і психологічне розвантаження. Важливо, щоб воно було й у спортсменів. По аналізах в міжсезонний період я бачу, що він не робить серйозних похибок в харчуванні під час відпустки. Він дуже добре володіє своєю харчовою поведінкою і смаковими вподобаннями, вже звик до певного набору інгредієнтів та страв. По аналізах я не бачу, що він вживає продукти, які можуть погіршити стан його здоров’я. Немає ознак того, що щось порушує роботу його організму. Він підтримує себе в формі не лише під час підготовки до боїв, але і в паузі між ними.

— Відвідували бої Олександра? Дивилися трансляції? Можливо за 5 років вже стали трохи розбиратися в правилах професійного боксу?

— Не пропускаю телетрансляцій боїв. До знайомства з Усиком взагалі не цікавилась професійним боксом, нічого в ньому не розуміла. Зараз вже чудово розумію, що таке нокдаун, скільки раундів в чемпіонському бою, скільки триває раунд. На жаль, наживо поки не було можливості подивитися його бої. Була на поєдинках Василя Ломаченка.

— У вас з Олександром суто робочі відносини? Усик вітає, наприклад, із днем народження?

— Ми не порушуємо субординації. Спілкуємося, коли у когось є потреба. Олександр надавав коментар, який я розмістила на обкладинці своєї книги. Я йому її надіслала, він її читав. Причому книга йому сподобалася, він написав мені про неї багато приємних речей. Якщо у нього виникають якісь питання, він може мені написати, я йому залюбки відповідаю. Якщо потрібна допомога його друзям, так само відгукуюсь.

— Нещодавно дружина Олександра Катерина народила четверту дитину і при цьому зберігає непогану фізичну форму. Її не консультуєте по харчуванню?

— Катерина дійсно в гарній формі, але ми з нею ще не співпрацювали. Або вона сама дуже добре розбирається в харчуванні, або з кимось співпрацює.

— Що можете розповісти про Амосова?

— З Ярославом працюю з 2020 або 2021 року. Він теж дуже дисциплінована людина. Пишаюся, що у нас є такі професійні спортсмени. Пам’ятаю його здивування, коли напередодні зважування я не прибрала вуглеводи з його раціону. Він дуже багато всього їв. Сказав, що до цього у нього ніколи такого не було. Розповідав, як йшов з великою тарілкою макаронів, а всі інші спортсмени дивилися на нього, не розуміючи, як так можна їсти перед зважуванням та як він зробить вагу. Але через знання ми зробили цей процес комфортним для Ярослава. Його це теж дивувало. Радянські методи в підготовці ми прибрали.

— Бех-Романчук прийшла до вас по рекомендації?

— Так, їй мене рекомендував психофізіолог Василя Ломаченка. Він попросив подивитися її аналізи та допомогти. Я думаю, що дівчатам складніше в професійному спорті ніж хлопцям, оскільки у них є упередження стосовно їжі. Що щось категорично не можна їсти. Вони майже завжди себе в чомусь обмежують. І це стає проблемою. Ми з Мариною вирішували це питання. Зараз вона дуже класно виглядає. Якщо у неї виникають погіршення самопочуття, вона звертається до мене. Я коригувала її раціон, призначала вітаміни. І вона йшла далі, демонструючи гарні спортивні результати. Зазначу, що в мене немає з Мариною такої тісної співпраці, як з Олександром, я консультувала її пару разів.

Постійно протягом трьох років веду як лікар тенісистку Катаріну Завацьку. Допомагаю і з психологічними нюансами, тому що розумію, які можуть бути проблеми у дівчат під час та після тренувань. Як вони виснажуються. Як їм не хочеться щось робити. На момент звернення Катаріна мала погане самопочуття та вагалася, чи навіть варто продовжувати свою професійну спортивну кар’єру. При цьому дуже бажала вилікувати проблеми з ШКТ. За певний час ми нормалізували систему, повністю скорегували її раціон. Закривали дефіцити, додавали вітамінів. І наразі продовжуємо співпрацювати. Для мене Катаріна - дуже класний кейс, який наочно демонструє, що якщо людина дуже хоче покращити своє здоров’я, буде все робити для цього, то в неї вийде.

— Яка специфіка роботи в командних видах спорту порівняно з індивідуальними?

— Я приїжджала на тренувальну базу Колоса, читала хлопцям лекції, дивилася їхні аналізи, призначала та корегувала харчування. Окремо могла поспілкуватися з кожним футболістом. Зараз маю трохи іншу тенденцію. До мене приходять окремі гравці. І з Шахтаря, і з Динамо, і з інших українських клубів. Добре, що вони чітко усвідомлюють, що харчування і вітаміни — це дуже важливо. Це має кореляцію на їх спортивні результати. Прізвища називати не буду, у мене як у лікаря є кодекс анонімності. Хайпувати на відомих прізвищах не хочу. Краще нехай самі хлопці про це, якщо забажають, розкажуть.

Максим Розенко, Чемпіон