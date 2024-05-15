Мудрик та Миколенко дали одностайний прогноз на бій Усик — Ф'юрі

Українські футболісти Михайло Мудрик та Віталій Миколенко, які виступають за клуби Англійської Прем'єр-ліги Челсі та Евертон відповідно, дали прогноз на бій за титул абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Коментарі гравців збірної України щодо поєдинку, який відбудеться в Саудівській Аравії, опублікував Sky Sports Premier League.

"Усик дійсно хижак і він так багато працює. Думаю, він повністю заслуговує всього, що досяг. Це добре, коли такі люди, як Олександр Усик можуть битися за свої мрії та цілі. Переможець? Усик, безсумнівно", — заявив Мудрик.

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"Я дійсно пишаюся ним, він завжди намагається допомагати українським людям. Абсолютна легенда. Усик переможе рішенням суддів", — підсумував Миколенко.

Напередодні Олександр Усик відреагував на конфлікт із командою Ф'юрі, в якому батько британського боксера вдарив головою одного з членів команди українця та отримав розсічення.

Бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.