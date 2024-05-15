Реєстр рекордів України готує сюрприз для Усика

Національний реєстр рекордів України (НРРУ), який очолює легендарний вітчизняний спортивний журналіст та телеведучий Валентин Щербачов, буде уважно стежити за боєм Усик — Тайсон Ф’юрі та навіть готує сюрприз для українського боксера та його промоутера Олександра Красюка.

"Ми просто не можемо проти повз цієї мегаподії, — зізнається Чемпіону експерт НРРУ Віталій Зорін. — Тільки участь в цьому унікальному поєдинку вже є досягненням, яке можна сміливо фіксувати, адже жоден боксер в хевівейт ще не бився за чотири чемпіонських пояси по всіх основних світових боксерських версіях — WBC, IBF, WBA та WBO. Безумовно, цей бій стане головною спортивною подією травня для нашої країни І однієї з трьох головних спортивних подій цього року - разом з Євро-2024 в Німеччині та Олімпійськими іграми в Парижі. Будемо тримати кулаки за Усика, якому ми вже підготували сюрприз. Який саме — побачите після бою".

НРРУ - проєкт у галузі реєстрації та популяризації українських та світових досягнень, заснований 10 жовтня 1989 року.

Нагадаємо, чемпіонський бій відбудеться в ніч з 18 на 19 травня. Наш сайт веде текстовий онлайн тижня бою.