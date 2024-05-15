Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Реєстр рекордів України готує сюрприз для Усика

Максим Розенко — 15 травня, 19:00
Реєстр рекордів України готує сюрприз для Усика

Національний реєстр рекордів України (НРРУ), який очолює легендарний вітчизняний спортивний журналіст та телеведучий Валентин Щербачов, буде уважно стежити за боєм Усик Тайсон Ф’юрі та навіть готує сюрприз для українського боксера та його промоутера Олександра Красюка.

"Ми просто не можемо проти повз цієї мегаподії, зізнається Чемпіону експерт НРРУ Віталій Зорін. Тільки участь в цьому унікальному поєдинку вже є досягненням, яке можна сміливо фіксувати, адже жоден боксер в хевівейт ще не бився за чотири чемпіонських пояси по всіх основних світових боксерських версіях WBC, IBF, WBA та WBO. Безумовно, цей бій стане головною спортивною подією травня для нашої країни І однієї з трьох головних спортивних подій цього року - разом з Євро-2024 в Німеччині та Олімпійськими іграми в Парижі. Будемо тримати кулаки за Усика, якому ми вже підготували сюрприз. Який саме побачите після бою".

НРРУ - проєкт у галузі реєстрації та популяризації українських та світових досягнень, заснований 10 жовтня 1989 року.

Читайте також :
Усик — Ф'юрі: де дивитися бій за звання абсолютного чемпіона світу

Нагадаємо, чемпіонський бій відбудеться в ніч з 18 на 19 травня. Наш сайт веде текстовий онлайн тижня бою.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Усик - Ф'юрі

Олександр Усик

Усик — про сутичку батька Ф'юрі з командою: Ти божевільний?
Богачук розповів, як Ф'юрі спробує перемогти Усика
Ф'юрі — про свою вагу: Я в хорошій формі
Богачук: Хочу, щоб Усик жорстко нокаутував Ф'юрі
Лікар-дієтолог Усика: Зараз біологічний вік Олександра — 22 роки

Останні новини