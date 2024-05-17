Кличко підтримає Усика в Ріяді

У ніч з 18 на 19 травня в Олександра Усика під час його бою з британцем Тайсоном Ф’юрі буде чимала підтримка. Дружина Олександра Катерина вже знаходиться в столиці Саудівської Аравії. Серед почесних гостей будуть президент житомирського Полісся Геннадій Буткевич та відомий футбольний агент Вадим Шаблій.

Але за інформацією Чемпіона, головним сюрпризом стане поява в Ер-Ріяді легенди світового боксу, ексчемпіона світу Володимира Кличка, про яку не було офіційних оголошень.

Цікаво, що зараз Усик володіє ідентичними чемпіонськими титулами — WBA, IBF, WBO — які були у Володимира до його бою з Тайсоном Ф’юрі у 2015 році. Нагадаємо, їхній поєдинок відбувся в німецькому Дюссельдорфі. Кличко неочікуванно поступився британцю за очками. В контракті на бій був прописаний матч-реванш у випадку програшу українця, але Тайсон Ф’юрі його так і не надав, двічі зірвавши вже анонсований поєдинок.

У той час британець почав зловживати алкоголем та наркотиками, і в підсумку в нього навіть відібрали боксерську ліцензію. Кличко-молодший став заручником ситуації, не провівши у 2016 році жодного поєдинку в очікуванні реваншу з британцем.

Останній раз Володимир Кличко підтримував Усика коло рингу в січні 2018 року, коли Олександр в столиці Латвії Ризі переміг у чемпіонському бою Майріса Брієдіса. Цікаво, що латвієць теж вийде в ринг Kingdom Arena проти австралійця Опетаї, а на кону поєдинку буде стояти титул чемпіона світу IBF в крузервейті.

Максим Розенко, Чемпіон

Із Саудівської Аравії