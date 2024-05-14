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Ф'юрі: Люди кажуть, що я не можу залізти в голову Усика. Я вже заліз

Станіслав Лисак — 14 травня, 21:35
Ф'юрі: Люди кажуть, що я не можу залізти в голову Усика. Я вже заліз

Володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) вважає, що зміг вплинути на ментальність чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО) напередодні їх двобою.

Про це "циганський король" розповів порталу The Stomping Ground.

"Я живу в його голові безплатно. Люди кажуть: "Ти не можеш залізти йому в голову". Я вже в його голові. Він думає про мене щоранку, коли прокидається. Кожного разу, коли він закриває очі, його серце виривається з грудей, коли він думає про "циганського короля".
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Кожного разу, коли він чистить зуби або відливає, він думає про мене і моє товсте тіло, і він знає, що я прийду за ним. Я в його голові, я живу в його голові", — сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, бій Усик — Ф'юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Напередодні в Ер-Ріяді сталася сутичка між командами боксерів, в якій постраждав Джон Ф'юрі. Також батько Тайсона поділився несподіваною інформацією щодо ваги британця.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Олександр Усик

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