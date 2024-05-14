Ми спортсмени, а не вуличні хулігани: Усик прокоментував поведінку батька Ф’юрі

Олександр Усик вважає, що батько Тайсона Ф’юрі влаштував "брудне шоу", коли вдарив головою одного з членів команди українця.

Своє невдоволення поведінкою Джона Ф’юрі Усик висловив у коментарі для DAZN Boxing.

"На мою думку, це погана поведінка, тому що, послухайте, ми професійні спортсмени, а не вуличні бійці чи хулігани. Ваші товариші по команді, ви чемпіони світу, ви дуже знамениті. Люди дивляться на мене, на вас. Я вважаю, що це погано. Так, це шоу, але це погане шоу. Це брудне шоу", – сказав Усик.

"На мою думку, це погана поведінка, тому що, послухайте, ми професійні спортсмени, а не вуличні бійці чи хулігани. Ваші товариші по команді, ви чемпіони світу, ви дуже знамениті.

Люди дивляться на мене, на вас. Я вважаю, що це погано. Так, це шоу, але це погане шоу. Це брудне шоу", – сказав Усик.

В результаті сутички під час першої зустрічі бійців у Саудівській Аравії Джон Ф’юрі до крові розбив собі голову.

Нагадаємо, бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг. ЕйДжей вже прилетів до Саудівської Аравії.