Став відомий рефері бою Усик — Ф'юрі
Бій за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та британцем Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) обслужить американський рефері Марк Нельсон.
Про це повідомляє IFL TV.
Нельсон досвідчений рефері, який відпрацював у 988 поєдинках. Однак він не був суддею на боях Усика чи Ф'юрі.
Суддями бою стануть Мануель Олівер Палермо з Іспанії, Крейг Меткалф із Канади та Майк Фіцджеральд з США.
Напередодні сталася сутичка між командами боксерів. Батько Ф'юрі — Джон вдарив головою одного з членів команди Усика.
Нагадаємо, бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.
Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг. ЕйДжей вже прилетів до Саудівської Аравії.