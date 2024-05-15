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Богачук: Хочу, щоб Усик жорстко нокаутував Ф'юрі

Станіслав Лисак — 15 травня, 17:08
Богачук: Хочу, щоб Усик жорстко нокаутував Ф'юрі

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) заявив, що хоче побачити нокаут у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкому дивізіоні між Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це Богачук розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

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"До моменту, поки я не побачив цього відео, як батько Ф’юрі себе поводить, я вважав, що буде перемога Усика за очками. Можливо, Олександр його переграє, а в кінці, на фізиці, засипить ударами та бій достроково закінчиться. Але зараз я так хочу, щоб Усик його жорстко нокаутував, покарав, бо вони себе так негарно поводять, не можна так", — розповів Богачук.

Напередодні промоутер Усика Олександр Красюк відреагував на конфлікт із командою Ф'юрі, в якому батько британського боксера вдарив головою одного з членів команди українця та отримав розсічення.

Бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

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