Легенди серед легенд: пригадуємо всіх абсолютних чемпіонів у епоху 4 поясів

Уже 18 травня у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, на боксерському рингу нарешті зійдуться Олександр Усик і Тайсон Ф’юрі. На цей історичний бій за усі чотири чемпіонські пояси: три (WBA, WBO та IBF), які належать Усику, а також титул WBA, WBO та IBF Ф’юрі, боксерська спільнота, здавалося б, очікує вічність. Українець вже ставав абсолютом в епоху чотирьох поясів — це було у 2018 році. Чи зможе Усик повторити цей успіх, дізнаємося незабаром.

До слова, тріумфатор бою Усик — Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном у хевівейті з 1999 року. Тоді ним став Леннокс Льюїс, який здобув цей статус, здолавши Евандера Голіфілда.

Чемпіон вирішив пригадати усіх абсолютних чемпіонів у еру чотирьох поясів. До 2004 року для того, аби стати абсолютним чемпіоном світу було достатньо завоювати лише три титули – WBA, WBC та IBF. Проте вже у 2004-му WBA визнала WBO, як рівну організацію.

Попри те, що останньою організацією, яка визнала WBO, стала IBF лише у 2007 році, все ж 2004-й вважають новою епохою, під час якої, для отримання статусу абсолютного чемпіона, треба чотири основні титули.

1. Бернард Хопкінс

Середня вага

Став абсолютом у 2004 році

Вік на момент чемпіонства: 39 років

Чемпіоном IBF Бернард став ще у 1995-му та понад десять разів захистив цей пояс. Початок 2000-х для нього став доволі переломним, адже йому вже було за 30, на радарах з’явилися молоді та перспективні боксери, також свою роль зіграли аналітики, які вже намагалися списати його з рахунків.

Але він не здався, у 2001 році Хопкінс став володарем титулу WBC, перемігши Кейта Холмса. Третій пояс він здобув у бою проти непереможного Фелікса Тринідада. Після трьох успішних захистів Хопкінс увійшов в історію, як перший абсолют з чотирма поясами — Оскар Де Ла Хойя став його черговою жертвою.

2. Джермейн Тейлор

Середня вага

Став абсолютом у 2005 році

Вік на момент чемпіонства: 26 років

Саме тут Хопкінс зазнав невдачі після ефектного єдиного успішного захисту статусу абсолютна. Джермейн Тейлор — молодий, перспективний, жорсткий, який більшість перемог здобув достроково.

Цей бій трактували, як поєдинок-перевірка. Безпосередньо, для Тейлора — як для боксера, а ось Хопкінса — як для того, кому, ймовірно, потрібно завершувати кар’єру. Тріумфатором став саме Джермейн, переміг він роздільним рішенням суддів.

3. Теренс Кроуфорд

Перша напівсередня вага та напівсередня

Став абсолютом у 2017 році та 2023- му

Вік на момент чемпіонства: 29 років та 35 років

12 років боксерська спільнота не бачила бою за абсолюта і нарешті у 2017-му це відбулося знову. Новим героєм став Теренс Кроуфорд.

Спочатку він ставав чемпіоном у легкій вазі, згодом перебрався у першу напівсередню. Одразу нокаутував Томаса Дулорме – взяв титул WBO. Наступним став українець Віктор Постол з поясом WBC. Опонент Кроуфорда дуже активно стартував, але Теренс таки зумів відправити його в нокдаун. Віктор – досі залишається тим, хто був не нокаутований Кроуфордом. Останнім на шляху Теренса до абсолюта став Джуліус Індонго, який був нокаутований вже у 3-му раунді.

Згодом Кроуфорд перейшов у напівсередню вагу, де також став абсолютним чемпіоном світу. Тоді він переміг Еррола Спенса. Тож, Теренс став першим абсолютним чемпіоном світу у двох дивізіонах в епоху чотирьох поясів.

4. Олександр Усик

Важка вага

Став абсолютом у 2018 році

Вік на момент чемпіонства : 31 рік

Всесвітня боксерська суперсерія була практично ідеальною в першому сезоні. Найкращі бійці крузервейту, чемпіони та статус абсолюту на кону. Але чемпіоном Усик став раніше.

Феєрія Олександра стала шоком для усіх, адже він став першим представником України, який набув статусу абсолютного чемпіона світу. Спочатку він побив непереможного чемпіона WBO Кшиштофа Гловацького у 2016-му. Бій за другий титул видався важчим. Але, попри проблеми під час підготовки та непростого Майріса Брієдіса, Усик таки завоював пояс WBC. Це була його перша перемога, яку він здобув не нокаутом чи одностайним рішенням суддів — один з бокових побачив нічию.

Завершальний бій у гонці за абсолюта відбувся проти росіянина у Москві. Мурат Гассієв хоч і цілився увесь поєдинок, але влучив всього один раз. Усик яскраво продемонстрував свої навички боксу та зламав систему. Перший в історії абсолютний чемпіон з чотирма поясами — не американець.

5. Теофімо Лопес

Легка вага

Став абсолютом у 2020 році

Вік на момент чемпіонства: 23 роки

На той момент Теофімо став наймолодшим абсолютом в історії з чотирма поясами.

Поки Ломаченко збирав титули у легкій вазі, Теофімо у 2019-му нокаутував Річарда Коммі та здобув пояс IBF, якого так не вистачало українцю. У жовтні 2020 року Лопес став абсолютним чемпіоном світу серед легковаговиків, здолавши Василя Ломаченка. Однак втратив усі пояси вже в наступному поєдинку з австралійцем Джорджем Камбососом.

6. Джош Тейлор

Перша напівсередня вага

Став абсолютом у 2021 році

Вік на момент чемпіонства: 29 роки

Тейлор був переможцем Суперсерії, але абсолютом став не за результатами турніру. Із Суперсерії Джош вийшов переможцем супербитви проти Реджиса Прогрейса та з трьома титулами: IBF, WBA та WBC Silver.

Абсолютним чемпіоном він став через два роки — у мегафайті проти Хосе Карлоса Раміреса. Для Тейлора цей бій видався легшим, аніж проти Прогрейса. Хосе двічі побував у нокдауні, а Джош переміг одноголосним рішенням суддів.

7. Сауль Альварес

Друга середня

Став абсолютом у 2021 році

Вік на момент чемпіонства : 31 рік

Мандрівка Канело по категоріях таки мала закінчитись абсолютним чемпіонством. Тріумф відбувся у другій середній. Спочатку Каллум Сміт не зміг застосувати свій лівий боковий — Канело травмував йому руку. Біллі Джо Сондерсу не допомогла робота ніг — Сауль зламав британцю орбітальну кістку.

Калеб Плант став черговою жертвою. В одинадцятому раунді він упіймався на удар, відправився у нокдаун, занадто швидко встав і не витримав добивання від Сауля Альвареса.

У травні 2024 року Канело вийшов на ринг для захисту своїх титулів проти свого співвітчизника Хайме Мунгії. Мунгія був кращим у перших трьох раундах і точно забрав дев'ятий. В інших — перевага була на боці Альвареса. За підсумками 12 раундів усі судді віддали перемогу Канело: 117-110, 116-111, 115-112.

8. Джордж Камбосос

Легка вага

Став абсолютом у 2021 році

Вік на момент чемпіонства: 28 років

Австралієць був проміжним опонентом для Теофімо Лопеса між Ломаченком та Хейні. Саме у поєдинку проти Девіна Теофімо мав або повноцінно стати абсолютом в очах всіх фанів, або віддати титули Хейні. Джордж вже у першому раунді відправив Тео Лопеса в нокдаун, але потім все змінилося. Опонент Камбососа активувався та відправив його в нокдаун. Фінальні раунди все одно були за австралійцем. Думки суддів розділилися: один зафіксував мінімальну перевагу Лопеса (114:113), а двоє віддали перемогу Камбососу (115:111) та (115:112).

Камбосос вперше у кар'єрі став чемпіоном світу, а Лопес зазнав першої поразки у кар'єрі. Теофімо поступився австралійцю чемпіонськими поясами WBA, WBC (Franchise), WBO та IBF.

9. Джермелл Чарло

Перша середня вага

Став абсолютом у 2022 році

Вік на момент чемпіонства : 31 рік

За звання абсолюту американцю йому довелось побитись двічі проти одного і того ж візаві.

У 2018-му Чарло вперше в кар'єрі програв — Тоні Харрісону свій титул WBC, яким заволодів ще у 2016 році. Зробивши роботу над помилками, Джермелл у реванші нокаутував Харрісона в 11 раунді.

На бій проти Браяна Кастаньо Джермелл виходив вже чемпіоном WBC, IBF та WBA – заволодів двома іншими у поєдинку проти Хейсона Росаріо. Поєдинок видався не з легких та завершився нічиєю, доволі спірною, адже Браян діяв активніше та й загалом вважався переможцем за результатами дванадцяти раундів.

Чарло знову проаналізував свої дії та вийшов на реванш. У десятому раунді американець нокаутував суперника.

10. Девін Хейні

Легка вага

Став абсолютом у 2022 році

Вік на момент чемпіонства: 23 роки

Девін Хейні – один з найталановитіших боксерів світу та наймолодший абсолют в історії.

Хоча титул WBC він отримав через надання франчайзингового поясу Ломаченком. Тоді Хейні було підвищено автоматично зі статусу «тимчасового» чемпіона. У бою за звання абсолютного чемпіона світу він не залишив шансів Джорджу Камбососу, зокрема, і в поєдинку-реванші.

11. Наоя Інуе

Легша вага та друга легша вага

Став абсолютом у 2022 році та 2023- му

Вік на момент чемпіонства: 29 років

Більшість чемпіонів японець знищив за лічені хвилини. Трохи більше часу йому знадобилося лише у першому поєдинку проти Донейра та фінальному протистоянні проти Пола Батлера.

У бою за абсолют Інуе приєднав до своїх титулів WBA, WBC, IBF та The Ring пояс WBO. Він став шостим абсолютним чемпіоном в історії Японії і першим з чотирма поясами.

До слова, у 70-80 роки, коли для цього статусу було достатньо мати титули WBA та WBC, абсолютами ставали: Дзіро Ватанабе, Хіросі Кобаясі, Йосіакі Нумата, Такесі Фудзі та Коіті Відзіма.

Варто відзначити, що Наоя Інуе витратив всього 16 раундів на завоювання 4 титулів у найлегшій вазі. На 4 поєдинки пішло 42,9 хвилини:

МакДоннелл – 2,5 хвилини

Родрігес – 4,4 хвилини

Донейр – 4,5 хвилини

Батлер – 31,5 хвилини

Нагадаємо, що 12-раундовий поєдинок йде 36 хвилин. У японця пішло 43 хвилини на 4 бої.

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Після цього Інуе звільнив пояси та перейшов у другу легшу вагу. У липні 2023 року Наоя здолав американця Стівена Фултона та здобув пояси WBC та WBO. В об'єднавчому бою японський боксер зустрівся з Марлоном Тапалесом, що володів титулами WBA та IBF. Інуе нокаутував свого суперника в 10-му раунді та став другим абсолютним чемпіоном світу у двох дивізіонах в епоху чотирьох поясів, яка почалася у 2004 році.

У травні 2024 року японець захищав свої пояси в бою проти Луїса Нері з Мексики. Інуе двічі відправляв суперника в нокдаун, а третій раз став фатальним. Після нього в шостому раунді рефері вирішив зупинити поєдинок. Таким чином, Наоя зберіг звання абсолютного чемпіона світу.