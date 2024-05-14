Батько Ф'юрі зробив несподівану заяву щодо ваги Тайсона в бою проти Усика
Джон Ф'юрі, батько володаря титулу WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО), заявив, що британський боксер битиметься з найменшою вагою в кар'єрі в поєдинку проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).
Про це Ф'юрі-старший розповів порталу iFL TV.
Найлегшу версію "циганського короля" в професійному боксерському бою ми спостерігали в 2012 році в бою з Вінні Маддалоне — 111,3 кг. Також з низькою вагою Ф'юрі виступав у поєдинку з легендарним українським спортсменом Володимиром Кличком — 112 кг.
В останньому поєдинку проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну Тайсон важив 126 кг, а Усик уже прокоментував перевагу британця в габаритах.
Напередодні в Ер-Ріяді сталася сутичка між командами боксерів, в якій постраждав Джон Ф'юрі.
Нагадаємо, поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.
Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг. ЕйДжей вже прилетів до Саудівської Аравії.