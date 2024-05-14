Батько Ф'юрі зробив несподівану заяву щодо ваги Тайсона в бою проти Усика

Джон Ф'юрі, батько володаря титулу WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО), заявив, що британський боксер битиметься з найменшою вагою в кар'єрі в поєдинку проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це Ф'юрі-старший розповів порталу iFL TV.

Найлегшу версію "циганського короля" в професійному боксерському бою ми спостерігали в 2012 році в бою з Вінні Маддалоне — 111,3 кг. Також з низькою вагою Ф'юрі виступав у поєдинку з легендарним українським спортсменом Володимиром Кличком — 112 кг.

В останньому поєдинку проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну Тайсон важив 126 кг, а Усик уже прокоментував перевагу британця в габаритах.

FURY SET TO WEIGH IN AT CAREER LIGHTEST ‼️



John Fury has revealed to us that son Tyson will weigh in at a career lightest when he faces Oleksandr Usyk this weekend.



The lowest weight he has ever weighed in at is 245.5lbs against Vinny Maddalone in 2012 but in his biggest win to… pic.twitter.com/40WyCsc9gl — IFL TV (@IFLTV) May 14, 2024

Напередодні в Ер-Ріяді сталася сутичка між командами боксерів, в якій постраждав Джон Ф'юрі.

Нагадаємо, поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг. ЕйДжей вже прилетів до Саудівської Аравії.