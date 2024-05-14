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Батько Ф'юрі зробив несподівану заяву щодо ваги Тайсона в бою проти Усика

Станіслав Лисак — 14 травня, 19:32
Батько Ф'юрі зробив несподівану заяву щодо ваги Тайсона в бою проти Усика

Джон Ф'юрі, батько володаря титулу WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО), заявив, що британський боксер битиметься з найменшою вагою в кар'єрі в поєдинку проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це Ф'юрі-старший розповів порталу iFL TV.

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Найлегшу версію "циганського короля" в професійному боксерському бою ми спостерігали в 2012 році в бою з Вінні Маддалоне — 111,3 кг. Також з низькою вагою Ф'юрі виступав у поєдинку з легендарним українським спортсменом Володимиром Кличком — 112 кг.

В останньому поєдинку проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну Тайсон важив 126 кг, а Усик уже прокоментував перевагу британця в габаритах.

Напередодні в Ер-Ріяді сталася сутичка між командами боксерів, в якій постраждав Джон Ф'юрі.

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Нагадаємо, поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг. ЕйДжей вже прилетів до Саудівської Аравії.

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