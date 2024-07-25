Усик виділив фаворита поєдинку Джошуа — Дюбуа

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC у суперважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) вважає, що ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) є фаворитом у поєдинку проти володаря титулу IBF у надважкій вазі Даніелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

Про це Усик розповів у коментарі Boxing King Media.

"Мій фаворит — Ентоні Джошуа. Я поганий прогнозист, але встану на бік Ентоні Джошуа", — сказав Усик.

Поєдинок між британцями відбудеться 21 вересня у Лондоні на стадіоні Вемблі.

Нагадаємо, Даніель на вечорі боксу в Саудівській Аравії достроково переміг Філіпа Хрговича. Рефері вимушений був зупинити двобій у восьмому раунді.

Джошуа у своєму останньому поєдинку брутально розібрався з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Десятираундовий двобій достроково завершився у другому раунді.

Раніше Олександр Усик оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа. Відтак українець втратив статус абсолютного чемпіона світу, а Даніель став повноцінним чемпіоном IBF.