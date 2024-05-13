Ф’юрі відреагував на конфлікт батька з командою Усика

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) звернувся до свого батька Джона, у якого стався конфлікт з командою чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Цитує боксера iFLTV.

"Що за х***я? Що трапилось з твоєю головою, дурна п***а?" – сказав Ф’юрі своєму батькові.

Напередодні Джон Ф’юрі вдарив головою одного з членів команди українця та отримав розсічення.

Нагадаємо, бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.