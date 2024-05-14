Тайсон назвав переможця бою Усик — Ф'юрі
— 14 травня, 12:06
Колишній чемпіон Майк Тайсон вважає Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) фаворитом у поєдинку проти Олександра Усика (21-0, 14 КО) за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
Цитує боксера BoxingScene.
"Це буде цікавий поєдинок. Я вибираю Тайсона Ф’юрі, бо думаю, що він здолає Усика.
Він збирається наздогнати його та перемогти. Мені треба зустрітися з Ф’юрі. Я думаю, що він найкращий боєць у світі, особливо у надважкій вазі. Великі бійці програють, великі бійці виглядають погано, але це не заважає їм бути великими", - сказав Тайсон.
Нагадаємо, бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.
Напередодні сталася сутичка між командами боксерів. Батько Ф'юрі — Джон вдарив головою одного з членів команди Усика.