Ібрагімович підтримав Ф'юрі: Твори історію, веселись та обов'язково перемагай

Колишній форвард національної збірної Швеції з футболу Златан Ібрагімович вважає, що британець Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) в бою за титул WBC впевнено переможе чемпіона WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі українця Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це він заявив у відеозверненні, яке Тайсон розмістив у власному Instagram.

"Гей, Тайсоне! Як справи? Сподіваюся, що в тебе був чудовий підготовчий табір. Ти маєш гарний вигляд. Насолоджуйся боєм — впевнений, що ти зробиш те, що звик робити. Твори історію. Бажаю тобі бути самим собою — вийди та порадуй нас. Веселись і обов'язково перемагай, як і завжди. А ми дивитимемося. Бережи себе", — сказав футболіст.

Нагадаємо, молодший брат Тайсона також вважає, що Тайсон "переїде" Усика.

Раніше промоутер українця Олександр Красюк прокоментував втрату ваги Ф'юрі, а також відреагував на конфлікт із командою Тайсона.

Джон Ф’юрі вдарив головою одного з членів команди українця та отримав розсічення. Після інциденту Тайсон жорстко прокоментував поведінку батька.

Бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.