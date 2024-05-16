Ібрагімович підтримав Ф'юрі: Твори історію, веселись та обов'язково перемагай
Колишній форвард національної збірної Швеції з футболу Златан Ібрагімович вважає, що британець Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) в бою за титул WBC впевнено переможе чемпіона WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі українця Олександра Усика (21-0, 14 КО).
Про це він заявив у відеозверненні, яке Тайсон розмістив у власному Instagram.
"Гей, Тайсоне! Як справи? Сподіваюся, що в тебе був чудовий підготовчий табір. Ти маєш гарний вигляд.
Насолоджуйся боєм — впевнений, що ти зробиш те, що звик робити. Твори історію.
Бажаю тобі бути самим собою — вийди та порадуй нас. Веселись і обов'язково перемагай, як і завжди. А ми дивитимемося. Бережи себе", — сказав футболіст.
Нагадаємо, молодший брат Тайсона також вважає, що Тайсон "переїде" Усика.
Раніше промоутер українця Олександр Красюк прокоментував втрату ваги Ф'юрі, а також відреагував на конфлікт із командою Тайсона.
Джон Ф’юрі вдарив головою одного з членів команди українця та отримав розсічення. Після інциденту Тайсон жорстко прокоментував поведінку батька.
Бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.