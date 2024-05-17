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Ф'юрі пожертвує Україні понад 1 мільйон доларів — The Independent

Микола Дендак — 17 травня, 09:40
Ф'юрі пожертвує Україні понад 1 мільйон доларів — The Independent

Володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) пожертвує Україні один мільйон фунтів стерлінгів (1,25 млн доларів) зі свого заробітку за бій з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це повідомляє The Independent.

Зазначається, що такий пункт передбачений у контракті на поєдинок. Також за інформацією джерела боксер отримає близько 70% від загального гонорарного фонду, який складає близько 150 мільйонів доларів.

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Нагадаємо, бій Усик — Ф'юрі відбудеться у ніч на 19 травня 2024 року. Напередодні в Ер-Ріяді сталася сутичка між командами боксерів, в якій постраждав Джон Ф'юрі.

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