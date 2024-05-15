Усик — про сутичку батька Ф'юрі з командою: Ти божевільний?

Чемпіон WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) вважає, що його команда не проявляла неповаги до володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) під час конфлікту з батьком британця Джоном Ф'юрі.

Відповідний коментар український боксер дав порталу iFL TV.

"Це погані манери. Моя команда мене підтримувала, це нормально. Але батько Ф'юрі не повинен битися. Він казав це неповага до його сина. Ти божевільний? Чому це неповага? Ми не казали, що Тайсон поганий.

Моя команда скандувала: "Усик, Усик", а його: "Ф'юрі, Ф'юрі". Ти не повинен бити хлопця, ти ж батько. Ти великий, а мій друг замалий. Це не про спорт, це вулична бійка. Мені все одно — це проблема Джона", — підсумував Усик.

Напередодні промоутер Усика Олександр Красюк відреагував на конфлікт із командою Ф'юрі, в якому батько британського боксера вдарив головою одного з членів команди українця та отримав розсічення.

Бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.