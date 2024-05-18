Шевченко на базі: легендарний футболіст прибув підтримати Усика
Ексфутболіст і головний тренер збірної України з футболу, а нині президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прибув до Саудівської Аравії особисто підтримати Олександра Усика в бою проти Тайсона Ф'юрі.
"Сьогодні підтримуємо нашого Чемпіона, вся Україна з тобою", — написав Шевченко у своїх соціальних мережах.
Також Шевченко та Усик записали спільне відео.
Нагадаємо, також українського боксера прилетів підтримати Володимир Кличко.
Бій Усика проти Ф’юрі відбудеться 18 на 19 травня в Саудівській Аравії. Початок о 1:00 за київським часом.
Переможець поєдинку об’єднає усі титули головних боксерських організацій, ставши першим в історії абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі в епоху чотирьох головних поясів.