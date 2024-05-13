Сутичка команд Усика та Ф'юрі: постраждав батько Тайсона

Команди чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО) та володаря поясу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 KO) влаштували сутичку.

Про це повідомляє IFL TV.

В результаті конфлікту постраждав батько Тайсон - Джон Ф’юрі. За попередньою інформацією, він вдарив головою одного з членів команди українця та отримав розсічення.

Нагадаємо, бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг. ЕйДжей вже прилетів до Саудівської Аравії.