Усик прокоментував дії рефері у поєдинку з Ф'юрі

Чемпіон WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) вважає, що зараз для нього не мають значення дії арбітра в поєдинку проти Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24KO).

Про це він розповів на YouTube-каналі "Boxing King Media".

"Я був повністю зосереджений на поєдинку. Коли я пропустив аперкот від Ф'юрі, мені було важко. Я сказав собі: "треба більше рухатися". Це був небезпечний аперкот. Чому я не добив Ф'юрі в дев'ятому раунді? В останній момент, коли я готував удар лівою, рефері відштовхнув мене і сказав: "Зупинись". І почав відраховувати.

Зараз для мене це не має значення, тому що я переміг. Говорити про те, хороший рефері чи поганий — порожні розмови. Він професіонал. Можливо, мій останній удар приніс би здоров'ю Тайсона занадто важкі наслідки", — сказав Олександр.

Нагадаємо, що українець переміг Ф'юрі в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. Згодом Олександр оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.