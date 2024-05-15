Богачук: Якщо Усик "переїде" Ф’юрі, то він стане легендою

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) вважає, що Олександру Усику (21-0, 14 КО) не доведеться більше нічого доводити в боксі, якщо він стане абсолютним чемпіоном світу в бою проти Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це Богачук розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Чи треба Усику щось доводити в разі перемоги? Я вважаю, що ні, все стане зрозуміло. Можливо, вони захочуть робити реванш, але це залежить від того, як піде бій. Якщо за очками та більш-менш рівний, можливо, буде реванш, але це буде, мені здається, більш як бізнес, щоб заробити гроші.

А якщо зараз Усик його розбере без шансів, то нікому нічого не потрібно буде доводити. Тим паче, якщо Олександр «переїде» зараз Ф’юрі, то можна сказати, що він легенда, бо це мало хто робив. Він стане абсолютом", — підсумував Богачук.

Раніше Сергій дав прогноз на бій Усик — Ф'юрі, а також прокоментував конфлікт команди Олександра з Джоном Ф'юрі, в якому батько британського боксера вдарив головою одного з членів команди українця та отримав розсічення.

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Бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.