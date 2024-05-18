Льюїс: У країні Усика війна і йому бажають удачі з фронту. Це бій не просто за абсолюта

Колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс вважає, що чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (21-0, 14 КО) буде битися не лише за титул абсолюта проти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це Льїюс розповів у коментарі напередодні поєдинку.

"Чи змінює щось абсолютне чемпіонство? Ні, можливо це змінює думку багатьох людей. Холіфілд не був абсолютом, Тайсон (Майк, — прим.) не був абсолютом, лише я був і це відчувається чудово.

Я радий, що цей бій відбудеться. Важко організувати такий поєдинок. Боксери не хочуть битися між собою, менеджери не хочуть боротися. Тож, нарешті отримати цей івент — правильно. Найкращі боксери зустрінуться між собою.

Порівняти моє абсолютне чемпіонство та сьогоднішнє? Усе так само, це не легко, ти маєш працювати багато і ти ніколи не знаєш чи відбудеться цей бій взагалі. Але коли він відбувається, як сьогодні, ти маєш прийняти це. Ви маєте двох чудових бійців, які будуть боксувати і ніхто насправді не розуміє, хто ж переможе.

Усі говорять 50 на 50. Я кажу, що хлопець, який дійсно є супертяжом це Тайсон, Тайсон Ф'юрі і він вийде на ринг з чемпіоном крузервейту. У його країни зараз війна і в нього є хлопці з фронту, які бажають йому удачі і він б'ється за свою країну. Це набагато більше ніж просто бій за абсолюта", — підсумував Льюїс.

Бій Усик — Ф'юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

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За результатами офіційного зважування Ф'юрі переважив Усика на 13 кілограмів, його вага склала 118,8 кг проти 105,9 кг в українця, однак пізніше з'ясувалося, що ринг-анонсер Майкл Баффер оголосив неправильні результати зважування.