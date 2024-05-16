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За законами жанру має бути нічия: журналіст дав прогноз на бій Усик — Ф'юрі

Станіслав Лисак — 16 травня, 19:17
За законами жанру має бути нічия: журналіст дав прогноз на бій Усик — Ф'юрі

Керівник NV Спорт Любомир Луканюк вважає, що бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) завершиться внічию.

Про це журналіст розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Ніяких очікувань, що буде, те буде. А не буде, то й не треба. Ф’юрі показав, що може тримати удар і швидко підійматися після нокдауну. Вміє тримати суперника на дистанції та швидко йти в клінч, коли це потрібно, або виснути на супернику, знесилюючи його. Тому Усику варто уникати «обнімашок» з Тайсоном.
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Прогноз? За законами жанру має бути нічия. Чи потрібно Усику щось доводити у разі перемоги? А комусь щось треба було доводити? Бокс — це звичайна робота. Виграв чи програв, яка різниця? День-два люди поговорили та забули", — підсумував Луканюк.

Бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

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Раніше промоутер українця Олександр Красюк прокоментував втрату ваги Ф'юрі, а також відреагував на конфлікт із командою Тайсона.

Джон Ф’юрі вдарив головою одного з членів команди українця та отримав розсічення. Після інциденту Тайсон жорстко прокоментував поведінку батька.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Любомир Луканюк

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