Усик оцінив перевагу Ф'юрі у габаритах

Чемпіон світу WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик впевнений у своїх шансах на перемогу у бою проти володаря пояса WBC Тайсона Ф'юрі попри величезні габарити британця.

Цитує українця Top Rank Boxing.

"Розмір немає значення. Якби розмір мав значення, королем тварин був би слон", — сказав Усик.

"If size matter... king of animal would be elephant."



This one-liner from @Usykaa 😅 pic.twitter.com/gljRflIlQf — Top Rank Boxing (@trboxing) May 14, 2024

Ф'юрі має перевагу у зрості (15 см) та розмаху рух (216 проти 198). Також британець важчий за українця на 24 кг.

Нагадаємо, бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Напередодні сталася сутичка між командами боксерів. Батько Ф'юрі — Джон вдарив головою одного з членів команди Усика.