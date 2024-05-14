Усик оцінив перевагу Ф'юрі у габаритах
Чемпіон світу WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик впевнений у своїх шансах на перемогу у бою проти володаря пояса WBC Тайсона Ф'юрі попри величезні габарити британця.
Цитує українця Top Rank Boxing.
"Розмір немає значення. Якби розмір мав значення, королем тварин був би слон", — сказав Усик.
Ф'юрі має перевагу у зрості (15 см) та розмаху рух (216 проти 198). Також британець важчий за українця на 24 кг.
Нагадаємо, бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.
Напередодні сталася сутичка між командами боксерів. Батько Ф'юрі — Джон вдарив головою одного з членів команди Усика.