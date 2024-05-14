Усик — про бій з Ф'юрі: Я поставив на цей поєдинок усе

Чемпіон світу WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (21-0, 14 КО) заявив, що пожертвував усім заради бою з володарем титулу WBC у суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це український боксер розповів у короткому інтерв'ю порталу Sky Sports Boxing.

"Як я поб'ю Ф'юрі? Красиво, неперевершено. Це буде великий бій, тому що це велика людина. Він великий, розумний, хитрий. Я не питиму пиво з Тайсоном Ф'юрі, може вино (сміється, — прим. ред). Ф'юрі не зможе дістатися до моєї голови, тому що я сфокусований на поєдинку. Багато поставлено на бій. Послухай, я пропустив новий рік, дні народження дітей та народження доньки — все. Тому що я був у тренувальному таборі.

Я пам'ятаю одного тижня я прокинувся в понеділок і подумав: Що я тут роблю, чому це не сон, я хочу додому, до мами, до своїх дітей, що я роблю саме тут. Але я встав і пішов тренуватися. Я можу почекати до 18 травня", — сказав Усик.

Нагадаємо, бій Усик — Ф'юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Напередодні в Ер-Ріяді сталася сутичка між командами боксерів, в якій постраждав Джон Ф'юрі. Також батько Тайсона поділився несподіваною інформацією щодо ваги британця.