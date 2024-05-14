Усик подякував українським військовим під час "Грандіозного прибуття" в Саудівській Аравії

Чемпіон світу WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (21-0, 14 КО) подякував українським військовим та уболівальникам напередодні бою з володарем титулу WBC у суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

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До фанатів український боксер звернувся в межах заходу "Грандіозне прибуття" напередодні поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу з боксу.

"Я щасливий бути тут. Субота — особливий день, тому що я матиму можливість вдруге стати абсолютом. Це важливо для мене, це важливо для моєї країни. У мене є план на бій з Ф'юрі. Це найкращий план, неперевершений. Так, він залишиться в секреті.

Я люблю фанатів з України. Я дійсно вдячний за підтримку від уболівальників і українських військових. Я обожнюю своїх фанатів, дуже дякую", — сказав Усик.

Нагадаємо, бій Усик — Ф'юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Напередодні в Ер-Ріяді сталася сутичка між командами боксерів, в якій постраждав Джон Ф'юрі. Також батько Тайсона поділився несподіваною інформацією щодо ваги британця.

Чемпіон проводить для вас онлайн-марафон напередодні двобою.