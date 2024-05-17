Неймар підтримав Ф’юрі напередодні бою з Усиком

Нападник Аль-Хіляля та збірної Бразилії Неймар підтримав володаря поясу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) напередодні поєдинку з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це він повідомив в Instagram.

"Сподіваюся, у тебе буде чудовий день поєдинку. Роби свою роботу! Успіхів", — сказав Неймар.

Бій Усика з Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Напередодні букмекери назвали фаворита протистояння за титул абсолютного чемпіона світу.