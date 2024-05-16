Команда Усика поскаржилася на покриття рингу в Саудівській Аравії

Команда українського чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО) подала скаргу на покриття рингу напередодні бою проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це повідомляє видання Sky Sports.

Під час відкритого тренування, яке відбулося вчора, 15 травня, один із членів команди українця був незадоволений швом, який з'єднує частини покриття.

У ніч бою буде використаний ідентичний настил і команда Усика занепокоєна, що неякісне покриття може призвести до падіння одного з боксерів.

Зазначається, що це покриття ідентичне тому, яке використовувалося в бою-реванші Усик — Джошуа в Джидді.

Бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Раніше промоутер українця Олександр Красюк прокоментував втрату ваги Ф'юрі, а також відреагував на конфлікт із командою Тайсона.

Джон Ф’юрі вдарив головою одного з членів команди українця та отримав розсічення. Після інциденту Тайсон жорстко прокоментував поведінку батька.