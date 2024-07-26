Усик зберіг перше місце в рейтингу P4P

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, WBC в надважкій вазі Олександру Усику (22-0, 14 КО) продовжує очолювати оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

Новий рейтинг опублікував журнал The Ring.

У десятці найкращих сталася лише одна зміна — японець Дзунто Накатані обійшов американця Еррола Спенса, який востаннє бився у липні минулого року.

Рейтинг P4P від The Ring

(1) Олександр Усик (2) Наоя Іноуе (3) Теренс Кроуфорд (4) Сауль Альварес (5) Джессі Родрігес (6) Артур Бетербієв (7) Дмитро Бівол (8) Джервонта Девіс (10) Дзунто Накатані (9) Еррол Спенс

Рейтинг pound for pound (P4P) — це світовий рейтинг професійних боксерів поза ваговими категоріями. Він складається за принципом порівняння рівнів майстерності бійців. Також оцінюються титули, підкорені дивізіони, рівень суперників, рекорди, резюме.

Напередодні Усик зізнався, що мама просила його завершити кар'єру після перемоги над Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).