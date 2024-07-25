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Залужний зустрівся з Усиком у Лондоні

Олександр Булава — 25 липня, 23:34
Залужний зустрівся з Усиком у Лондоні

Чемпіон WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) зустрівся з послом України у Великій Британії та колишнім Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Зустріч відбулася в межах благодійного заходу організованого на потребу України. Під час якого було передано 50 автомобілів, які рятуватимуть життя українців і допоможуть доставити гуманітарну допомогу.

"Сьогодні в одній дуже поважній компанії я став свідком надзвичайної церемонії від'їзду колони автомобілів, подарованих громадянами Великої Британії для гуманітарної допомоги Україні", — написав Усик.

Також на зустрічі був присутній український тренер з боксу Сергій Лапін та легенда українського футболу Олексій Михайличенко.

Напередодні Усик зізнався, що мама просила його завершити кар'єру після перемоги над Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

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