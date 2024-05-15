Богачук дав несподіваний прогноз на бій Усик — Ф'юрі: поєдинок завершиться достроково

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) вважає, що Олександр Усик (21-0, 14 КО) святкуватиме перемогу в бою за титул абсолютного чемпіона світу проти Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це Богачук розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Усик може здивувати Ф'юрі. Олександр дуже нестандартний, він тяж, який є швидким. Я впевнений, у Ф’юрі не було ще таких суперників, як Усик. Олександр швидкий, він дихає 12 раундів, що буде дуже важко для Ф'юрі, бо він не звик так працювати. Тайсон звик нав'язувати свій бокс, тягнути на себе, десь відпочивати, десь клінчувати.

Не думаю, що Усик дасть йому це зробити, він дасть йому хороший бій, темп і можливо навіть таке, що вони (команда Ф’юрі — ред.) у раунді 9-10 можуть відмовитися від бою. Усе можливо, але я пропускаю, що може бути таке.

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Мій прогноз на бій такий: Усик перемагатиме по очках, а вкінці просто засипить Тайсона ударами і бій зупинять. Я до цього відео (у якому батько Ф’юрі головою вдарив представника команди Усика — ред.) вболівав за Усика і хотів, щоб він виграв, але після нього в мене з’явилася аж якась відраза до команди Ф'юрі.

Напередодні промоутер Усика Олександр Красюк відреагував на конфлікт із командою Ф'юрі, в якому батько британського боксера вдарив головою одного з членів команди українця та отримав розсічення.

Бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.