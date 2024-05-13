Ф'юрі: Усик — найкращий боксер, з яким я коли-небудь бився

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) висловив повагу в сторону чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО) напередодні їх двобою.

Цитує боксера BoxNation.

"Я вважаю Усика найкращим боксером, з яким я коли-небудь бився. Кращим за Володимира Кличка, кращим за Деонтея Вайлдера, Дерека Чісору, Дейна Вайта, кращим за них усіх.

Дворазовий чемпіон світу у двох вагових категоріях і золотий олімпійський медаліст. Я був дуже вражений усім, що він зробив. Він відправив у нокаут Ентоні Джошуа, який вважався вбивцею. Він проробив хорошу роботу з усіма ким бився", — сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг. ЕйДжей вже прилетів до Саудівської Аравії.

Зазначимо, що в Ер-Ріяді сталася сутичка між командами боксерів, в якій постраждав батько Тайсона.