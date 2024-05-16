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Промоутери Тайсона впливові люди: перша українка на Евересті переживає за результат бою Усик — Ф'юрі

Максим Розенко — 16 травня, 19:00
Промоутери Тайсона впливові люди: перша українка на Евересті переживає за результат бою Усик — Ф'юрі

Ірина Галай вже багато років відвідує бої Олександра Усика. Перша українка на Евересті емоційно вболівала за Олександра в Джедді в серпні 2022 року, коли Усик проводив непростий матч-реванш з Ентоні Джошуа.

У суботу Олександр вийде в ринг проти Тайсона Ф’юрі, на кону боя будуть стояти звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі та чотири чемпіонські пояси - WBC, IBF, WBA і WBO. Вболівати за Усика буде і Галай, яка у квітні вперше під час повномасштабного вторгнення піднялась на одну з найбільш небезпечних вершин у світі Аннапурну (висота 8 091 м), присвятивши це сходження всім жінкам, які зараз служать в ЗСУ.

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Цікаво що Ірина була присутня на попередньому бою Тайсона Ф’юрі з камерунцем Френсісом Нганну, який відбувся в Ер-Ріяді 28 жовтня 2023 року. Для Нганну це був дебютний бій в професійному боксі, але він провів його більш ніж гідно.

"На мою думку, Френсіс виграв цей бій, — вважає Ірина Галай. Те, що судді нарахували перемогу британцю — тривожний симптом, адже промоутери Тайсона Ф’юрі — впливові люди в професійному боксі. Тому я трохи переживаю за результат бою.
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Також дивлюся, що Ф’юрі знов взяв себе в руки, схуд і зараз виглядає набагато краще ніж в попередньому поєдинку з камерунцем. Але водночас не маю сумніву, що Усик — найкращий боксер в хевівейт прямо зараз. На професійному рингу Олександр провів 5 боїв проти британців і всі виграв," — підсумувала Галай.

Напередодні боксери провели відкрите тренування в 37-градусну спеку, на якому Тайсон Ф'юрі влаштував справжнє шоу.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Ірина Галай

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