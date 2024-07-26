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Усик пояснив, чому відмовився від титулу IBF

Денис Шаховець — 26 липня, 14:20
Усик пояснив, чому відмовився від титулу IBF

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик розповів, чому відмовився від титулу IBF. Звільнивши цей пояс, 37-річний українець втратив статус абсолютного чемпіона.

Інтерв'ю Усика вийшло на ютуб-каналі Boxing king Media.

"Ми перемогли. Я абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, у мене було 4 титули. Так, це політика — я маю захищати свої пояси. У мене не забрали титул, я звільнив його. Для мене дуже важливо, коли мій спорт і мій дивізіон активні. Джошуа і Дюбуа — чудові боксери. Це чудовий бій за титул IBF.

У мене є реванш з Ф’юрі. Ми проведемо реванш, а потім подумаємо, що робити далі. Для мене це не має значення, це нормально. Я щасливий. Я вже став абсолютним чемпіоном", — сказав Усик.

Нагадаємо, в травні Усик, перемігши британця Тайсона Ф'юрі, назавжди вписав своє ім'я в історію боксу, ставши першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, а також першим боксером, який об'єднав аж чотири найпрестижніші пояси.

Поєдинок Джошуа — Дюбуа за титул IBF відбудеться 21 вересня. Через це переможець реваншу між Усиком та Ф’юрі не буде абсолютним чемпіоном світу, їхній повторний бій заплановано на 21 грудня.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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