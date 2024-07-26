Усик пояснив, чому відмовився від титулу IBF

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик розповів, чому відмовився від титулу IBF. Звільнивши цей пояс, 37-річний українець втратив статус абсолютного чемпіона.

Інтерв'ю Усика вийшло на ютуб-каналі Boxing king Media.

"Ми перемогли. Я абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, у мене було 4 титули. Так, це політика — я маю захищати свої пояси. У мене не забрали титул, я звільнив його. Для мене дуже важливо, коли мій спорт і мій дивізіон активні. Джошуа і Дюбуа — чудові боксери. Це чудовий бій за титул IBF.

У мене є реванш з Ф’юрі. Ми проведемо реванш, а потім подумаємо, що робити далі. Для мене це не має значення, це нормально. Я щасливий. Я вже став абсолютним чемпіоном", — сказав Усик.

Нагадаємо, в травні Усик, перемігши британця Тайсона Ф'юрі, назавжди вписав своє ім'я в історію боксу, ставши першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, а також першим боксером, який об'єднав аж чотири найпрестижніші пояси.

Поєдинок Джошуа — Дюбуа за титул IBF відбудеться 21 вересня. Через це переможець реваншу між Усиком та Ф’юрі не буде абсолютним чемпіоном світу, їхній повторний бій заплановано на 21 грудня.