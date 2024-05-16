Ігри розуму в 40-градусну спеку: Усик та Ф'юрі провели відкрите тренування напередодні бою

Тайсон Ф'юрі намагається "залізти в голову" Олександру Усику або ж просто провів генеральну репетицію напередодні великого бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. В Ер-Ріяді, в 37-градусну нічну спеку, відбулося відкрите тренування.

Зазвичай цей захід передбачає кілька хвилин загравання з публікою та невелику роботу на ринзі. Саме так свій час використав український чемпіон. Однак "циганський король" влаштував справжнє, 10-хвилинне, шоу. Під пильним наглядом з боку Усика, Тайсон продемонстрував чудову швидкість рук та ніг, якої досяг протягом підготовки. Як раніше повідомляв батько Ф'юрі Джон, британський боксер вийде на ринг в суботу з найменшою вагою в кар'єрі.

У відкритому тренуванні Ф'юрі намагався показати, що він використовуватиме свої габарити, щоб притиснути та виснажити Усика. А також рухи, щоб виманити свого суперника з його комфортної стійки та загнати його в небезпеку.

Чи було це застереження для команди українця чи просто маніпуляція з боку "циганського короля"? Дізнаємося вже в цю суботу, 18 травня.

Тайсон дав емоційний коментар після завершення відкритого тренування:

"Я на вершині світу, крихітко! Кому б це не сподобалося? Я у великому Королівстві Саудівська Аравія. Це головна подія. Це бій за абсолюта. Залишайтеся з нами та спостерігайте уважно. У нас є дещо, що ви побачите протягом наступних кількох днів.

У мене завжди божевільна маленька прогулянка по рингу. І ви б не очікували чогось іншого для найбільшого бою у вашому житті, чи не так? Я не думаю, що це коли-небудь робилося раніше, так що це точно буде сюрпризом», — сказав Ф'юрі.

Олександр Усик був не таким багатослівним:

"Я почуваюся добре. Кожна подія приносить із собою новий досвід. Це завжди чудовий, великий і новий досвід для команди. У мене немає останнього повідомлення для Тайсона. Прибережу його до суботи», — підсумував українець.

Нагадаємо, що Чемпіон проводить для вас онлайн-марафон напередодні бою, який завершиться текстовою трансляцією поєдинку.