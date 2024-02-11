Джерело - Чемпіон.

34-й розіграш Кубка африканських націй відбувається з 13 січня по 11 лютого 2024 року у Кот-д'Івуарі.

Матчі турніру відбуваються на шести стадіонах у п'яти містах - Абіджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро. На груповій стадії команди боротимуться в шести квартетах. Дві найкращі команди кожної групи разом із чотирма найкращими командами, що посіли третє місце, проходять до 1/8 фіналу.

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За трофей борються 24 національні збірні. Чинним чемпіоном змагань є збірна Сенегалу, яка у 2021 році у фіналі обіграла команду Єгипту та вперше в історії стала чемпіоном Африки з футболу. Турнір мали провести ще пів року тому, але його перенесли через погодні умови. Річ у тім, що влітку в Кот-д’Івуарі традиційно триває сезон потужних дощів.

В Україні матчі Кубка африканських націй у Кот-д’Іварі покаже платформа MEGOGO. Ігри транслюватимуть у прямому ефірі на каналах її OTT-платформи.

Груповий турнір

Група А

Група В

Група С

Група D

Група E

Група F

Матчі плей-оф

1/8 фіналу

27 січня, субота

19:00. Ангола - Намібія - 3:0 (відеоогляд матчу)

(відеоогляд матчу) 22:00. Нігерія - Камерун - 2:0 (відеоогляд матчу)

28 січня, неділя

29 січня, понеділок

30 січня, вівторок

1/4 фіналу:

2 лютого, п'ятниця

3 лютого, субота

Півфінали - 7 лютого

19:00. Нігерія - ПАР 1:1 (пен. 4:2) (відеоогляд матчу)

(відеоогляд матчу) 22:00. Кот-д'Івуар - ДР Конго 1:0

Матч за третє місце - 10 лютого

22:00. ПАР - ДР Конго 0:0 (пен. 6:5)

Фінал - 11 лютого