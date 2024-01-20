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Алжир - Буркіна-Фасо 2:2: огляд матчу КАН-2023

Алжирець Бунеджа оформив дубль у звітному матчі
Сьогодні 20:30 185 0
Алжир - Буркіна-Фасо 2:2: огляд матчу КАН-2023
Фото Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Збірна Алжиру зіграла внічию з Буркіна-Фасо у матчі другого туру Кубка Африканських націй з футболу.

Матч завершився з рахунком 2:2. Алжирець Бунеджа оформив дубль у звітному матчі.

Кубок африканських націй-2023: календар, результати

Кубок африканських націй-2023
Група D
2 тур, 19 січня

Алжир - Буркіна-Фасо 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+3 Конате, 1:1 - 51 Бунеджа, 1:2 - 71 Траоре, 2:2 -90+5 Бунеджа

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